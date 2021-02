Princ Hari i Megan obavestili kraljicu: Ne vraćamo se

Britanski princ Hari i njegova supruga Megan saopštili su kraljici Elizabeti Drugoj da se neće vratiti u kraljevsku porodicu kao aktivni članovi, saopštila je Bakingemska palata.

Aktivni članovi kraljevske porodice su oni koji dobijaju novčanu nadoknadu kada predstavljaju porodicu, za razliku od onih koji se ne smatraju dovoljno važnim da bi bili za to plaćeni.

Hari i Megan, koji su u nedelju najavili da čekaju drugo dete, šokirali su prošle godine kraljevsku porodicu kada su saopštili da će prestati da obavljaju svoje kraljevske dužnosti, podseća Rojters.

„Žalimo zbog odluke vojvode i vojvotkinje, oni će ostati voljeni članovi porodice“, navedeno je tada u saopštenju Bakingemske palate uz objašnjenje da će njihovi počasni vojni činovi i počasna pokroviteljstva biti vraćeni kraljici.

Portparol prinčevskog para rekao je da oni ostaju posvećeni službi.

„Kao što se moglo videti tokom prošle godine, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ostaju posvećeni dužnosti i službi Velikoj Britaniji i ponudili su nastavak podrške organizacijama koje su predstavljali bez obzira na kraljevski status“, rekao je portparol.

Pre nekoliko dana u emisiji Opre Vinfri objavljeno je da će Hari i Megan 7. marta prekinuti tišinu o svom odlasku iz Bakingemske palate.

A spokesperson for The Duke and Duchess of Sussex: “We can confirm that Archie is going to be a big brother. The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” The photo was taken remotely by longtime friend and photographer Misan Harriman. pic.twitter.com/qbi1TeUgRr

— Emily Nash (@emynash) February 14, 2021