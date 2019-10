Princ Hari otkrio zašto ne priča sa Vilijamom, i da li su žene za to krive

Većina tračeva stvorena je ni iz čega, ali kad ste braća imate i dobre i loše dane, rekao je princ Hari

Nije tajna da princ Hari (35) i princ Vilijam (37) već duže vreme ne mogu da pronađu zajednički jezik, a vojvoda od Saseksa nedavno je prvi put progovorio o odnosima sa svojim starijim bratom.

U intervjuu za ITV, Hari je priznao da su braća zaista krenula različitim putevima.

„Zbog naših uloga, posla, porodice i činjenice da smo pod pritiskom, događa se da se ljudi raziđu. Ali mi smo braća i uvek ćemo biti braća“, rekao je Hari i dodao da će uvek biti tu za njega.

„Znam da će i on biti tu za mene. Ne viđamo se toliko koliko smo navikli jer smo zauzeti. Većina tračeva stvorena je ni iz čega, ali kad ste braća imate i dobre i loše dane“, dodao je Hari.

Osim odnosa među braćom, tabloide često pune i naslovi da njihove supruge, Kejt Midlton (37) i Megan Markl (37) ne mogu da pronađu zajednički jezik, zbog čega su prinčevi navodno prestali da komuniciraju.

Izvor blizak CNN-u rekao je kako to nema veze s odnosom vojvotkinja, već s tim što je Hari želeo veću nezavisnost, a Vilijamu je potreban lični tim kako bi se pripremio za promenu vladavine, kad njihov otac princ Čarls (70) postane kralj.

„Sve razmirice koje imamo su između nas, a ne naših supruga“, rekla su braća u februaru 2018. godine.

I sama Megan nedavno je priznala kako joj je teško u ulozi majke zbog toga što je pod konstantnom lupom javnosti.

„Bilo koja žena kad je trudna, ranjiva je pa je bilo jako teško. Pogotovo je teško kad tek dobijete bebu, posebno ženama. Kad dodamo taj pritisak na to što se trudite da budete mama ili ste se tek udali. Hvala što me pitate kako sam, jer nije bilo puno onih koji su me pitali da li sam dobro“, rekla je vojvotkinja.