Retka pojava danas: Ove slavne ličnosti čuvale su nevinost do braka

Seksualna nevinost se u brojnim religijama tumači kao osnov moralne čistoće pa se mladima savetuje da je sačuvaju do braka, a seks se kao takav treba ‘konzumirati’ tek prve bračne noći. U moderno doba to je sve ređa pojava, a prema studijama manje od sedam posto ljudi to praktikuje danas. Kad se radi o svetu slavnih, to je gotovo endemična pojava budući da se poroci uključujući i hedonističko uživanje u seksu smatraju jednim od važnijih elemenata života slavnih.

Dok će većina ljudi tvrditi da je čekanje sa seksom apsurdno jer može dovesti do velikog problema – odabira životnog partnera koji može biti sasvim seksualno nekompatibilan, prema religijskim savetima to je pravi način za stvarno povezivanje s nekim na osnovu karakternih osobina, što mora biti dobra osnova za brak, kao i dobar seks kasnije.

Kao i sa svime drugim u životu, pravog recepta nema, što dokazuje i činjenica da su se brojne zvezde koje su čuvale svoju nevinost naposletku razvele.

Među zvezdama koje su čuvale nevinost do braka, našli su se: voditeljka Keti Li Giford (67), koja je 1992. priznala kako je poslednja ‘holivudska devica’, muzičar Kevin Džonas 32), pevačica Džesika Simpson (40), manekenka Adrijana Lima (39), koja je svet šokirala priznanjem kako je bila devica sve do braka sa Markom Jarićem. Osim njih, tu su se našli i Lolo Džons (37), pevačica Keri Andervud (37), glumica Sara Dru (39), model Kortni Stoden (26), igrač bejzbola Tim Tebou (33).

