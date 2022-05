Sjajna vest za sve obožavaoce „Igre prestola“: Stiže dugoočekivana serija (video)

HBO je predstavio najnoviji trejler za svoj prequel serije „Game of Thrones“ koji je nazvan „House of the Dragon“, kao i postere likova.

„House of the Dragon“, čija premijera je zakazana 21. avgusta, delo je Džoržda R.R. Martina, Rajana Kondala i Migela Sapočnika.

U prequelu glume Padi Konsidejn, Olivija Kuk, Mat Smit, Ema D’Arsi, Fabijen Frankel, Rajs Ifans, Stiv Tiso, Iv Best i Sonoja Mizuno.

Zasnovana na Martinovoj „Fire & Blood“, serija se odvija 300 godina pre događaja iz originalne serije i fokusira se na kuću Targarijan.

Konsidejn igra kralja Viserjsa Targariajna. Kok glumi Alisent Hajtauer, D’Aarsi se pojavljuje kao princeza Rhaenyra Targarijan, Smit je princ Demon Targarijan, a Tiso je Lord Corlys Velarijan, poznat kao Morska zmija.

Novos posteres oficiais de House of the Dragon. pic.twitter.com/UCs2srcmtw — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) May 5, 2022

„House of the Dragon“ zajedno su kreirali Martin i Kondal, koji su napisali scenario za pilot epizodu. Kondal je kao zajedno s Miguelom Sapočnikom glavni producent, koji će režirati pilot i dodatne epizode.

