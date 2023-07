Skrillex i Eric Prydz osvojili Petrovaradinsku tvrđavu

Druge večeri EXIT festivala kroz kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi prošlo je više od 50.000 fanova, okupljenih da čuju dva velika, dugoočekivana nastupa – Grammy rekorder i mag elektronske muzike Skrillex osvojio je Gorki List Glavnu binu setom koji je započeo domaćim šlagerom „Zvižduk u 8“, dok je mts Dance Arenu rasplesao maestro Eric Prydz, čiji je povratak domaća publika iščekivala čitavu deceniju unazad! Subotnje veče na Gorki List Glavnoj bini otpočeće još jednim moćnim all-female konceptom, koji predvode Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt, nakon čega će DJ pult preuzeti Claptone i Alesso, a na mts Dance Arenu stižu Hot Since 82, Vintage Culture, Gioli & Assia live i drugi!

Gorki List Glavna bina sinoć je otvorena snažnim gitarskim zvukom, uz bendove Ground Zero, War Engine i Jenner, koji su napravili uvertiru za nastup holandskog simfo-metal sastava Epica i njihov audio-vizuelni spektakl! Nakon toga, pred euforičnu publiku izašao je Skrillex, revolucionar elektronske muzičke scene koji je ovu godinu odlučno proglasio svojom, a koji se na EXIT vratio nakon devet godina, sa dva nova albuma i potpuno novim zvukom! Skoro dvočasovni nastup Skrillex je otpočeo domaćim šlagerom „Zvižduk u 8“ legende jugoslovenske zabavne muzike Đorđa Marjanovića. U nastavku, jedni za drugim nizali su se sveži hitovi „Rumble“, „XENA“, „Ratata“ i mnogi drugi, uz spektakularnu produkciju, konfete i pirotehniku koji su Gorki List Glavnu binu doveli do usijanja!

Exitov hram elektronske muzike, kolosalna mts Dance Arena ugostila je deset godina iščekivani nastup apsolutnog broja #1 globalne elektronske muzičke scene – Erica Prydza, koji je još jednom dokazao zašto zasluženo i dosledno nosi ovu titulu! Od vanvremenskih hitova, poput pesme „Missing“ dvojca Everything But The Girl, pa sve do spektakularne završnice njegovom kultnom trakom „Opus“, Prydz je nepregledne horde fanova poveo na muzičko putovanje od evergrina do prepoznatljivog Pryda zvuka. Uz njega, na vodećem evropskom plesnom podijumu premijerno se predstavio i dvojac CamelPhat, a DJ pult osvojili su i Space Motion, Human Rias, Coeus, Kristijan Molnar i Cosmic G.

Na Visa Fusion bini nastupio je beogradski rapcore sastav Sunshine, vodeći trap dvojac Crni Cerak & Lacku, ali i Kendi, Zoe Kida, Dzipsii, Dina Jashari & Drugari i perspektivni SickSoul i Petar Z, dok je NSNS Refreshed by Heiniken Silver bina ugostila Shimzu, Carlitu i Desiree.

Euforiju subotnje festivalske večeri na Gorki List Glavnoj bini doneće još jedan all-female koncept, koji predvode r’n’b i hip-hop dive Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt, nakon čega će publiku rasplesati šareni dvojac Sofi Tukker, zatim globalna zvezda Alesso, sa hitovima teškim preko milijardu strimova, kao i maskirani house velemajstor Claptone. Završnica treće festivalske večeri na Gorki List Glavnoj bini pripada producentkinji i DJ-ici Lady Lee, koja će se predstaviti i sa svojim projektom iLee.

Na mts Dance Arenu večeras stiže Hot Since 82, Exitovoj publici po prvi put će se predstaviti brazilski producent i DJ Vintage Culture, a pridružuju im se Gioli & Assia Live, Layla Benitez, Mene, IDQ i Marko Nastić.

Na Visa Fusion binu stižu Spasibo, Nikola Vranjković, Bojana Vunturišević, Porto Morto, Hiljson Mandela, Z++, Manna i Jolly Little Bunch, dok će omiljenu NSNS Refreshed by Heiniken binu osvojiti Partiboi69, X-Coast, Cici, Vahicabi i Jovana Takač, zajedno sa nizom imena koja će se predstaviti na preko 40 festivalskih bina i zona!

Jednodnevne ulaznice za subotu dostupne su po ceni od 4.990 dinara, dok ulaznica za nedelju iznosi 3.390 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskim kapijama, na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

(Beta)

