Glumica koju svi obožavamo ima pretužnu porodičnu tajnu (foto)

Iza njenog lepog osmeha krije se jedna tužna i bolna porodična priča…

Dženifer Aniston je jedna od najprepoznatljivijih glumica na svetu. Uvek je na listi najlepših žena, a njene uloge su postale kultne. Ipak, iza zvezdanog uspeha ove glumice stoji bolna priča o lošem odnosu sa majkom.

Dženiferina majka Nensi Dov bila je glumica i model. Glumila je u nekoliko TV serija. A njeno zanimanje snažno je uticalo na način na koji je vaspitala ćerku.

Dženifer je ispričala da su njenoj majki stalno prigovarali da mora da izgleda lepše i da bude uvek raspoložena. Zato je Nensi i svoju ćerku pokušavala da učini savršenom.

rest in peace, nancy dow 🙁 my prayers are with jen and her family pic.twitter.com/00NRfMCp9h — jennifer aniston (@flirtyaniston) May 25, 2016

“Bila je vrlo kritična prema meni. Pošto je bila model, bila je prelepa, zanosna. Ja to nisam bila. Nikad nisam to bila”, rekla je Dženifer.

Nakon što su se njeni roditelji razveli, Dženifer je ostala sa majkom. Njihov odnos se pogoršavao jer je Nensi imala tendenciju da zanemaruje emocije svoje ćerke.

“Nikad me nije naučila da mogu da vrištim. Jednom sam podigala glas i izdrala se na nju, a ona me pogledala i prasnula u smeh. Smejala mi se jer sam vrištala na nju. I to je bilo kao udarac u stomak“, priznala je Dženifer.

Njena majka je 1999. godine objavila svoje memoare, koji su Dženifer toliko povredili da mnogo godina nije razgovarala sa Nensi. Nije je čak pozvala na venčanje sa Bredom Pitom. Njihov odnos je bio potpuno uništen.

Nakon što se Dženifer razvela, ona i Nensi su počele da obnavljaju svoj odnos.

Jennifer Aniston shares a heartfelt statement about the death of her mom, Nancy Dow: https://t.co/nX6ZMEoZps pic.twitter.com/LZKMAPDgVx — InStyle (@InStyle) May 28, 2016

“Bilo je zaista lepo. Ludo je gde vas odvede život i kako se sve preokrene. Za nas je to bilo pravo vreme i to će se dogodilo kada je trebalo da se dogodi. Bili su to mali koraci”, rekla je glumica.

Nensi je umrla 2016. godine. Kasnije, sećajući se svoje majke, Dženifer je priznala da je, uprkos tome što je bila stroga, uvek želela samo najbolje za nju.

Zajednički gubitak ujedinio je Dženifer sa ocem, TV glumcem Džonom Anistonom. Njihov odnos nije bio savršen. Dženfer je teško podnela razvod roditelja. Ona i otac se nisu videli godinu dana nakon razvoda. A onda je stupio u kontakt sa njom.

Sada su se pomirili i redovno zovu jedno drugo, sudeći po Dženiferinim izjavama u medijima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.