Slavni glumac nikada nije upoznao trogodišnju ćerku (foto)

Holivudski glumac Oven Vilson (52) još uvek nije upoznao svoju ćerkicu Lajlu, otkrila je majka devojčice Varuni Vongsvirates (37) za britanske medije.

Malena Lajla u subotu je proslavila treći rođendan, a tim povodom Varuni je na Instagramu objavila i njenu fotografiju na kojoj se jasno vidi da neodoljivo podseća na proslavljenog glumca.

Vongsvirates, inače manje poznata glumica, izjavila je da Oven pomaže finansijski, ali da nikada nije izrazio želju da vidi svoju ćerku.

„Lajli je potreban otac. Ironično je to što on stalno dobija uloge brižnih očeva, a nikada nije upoznao sopstvenu ćerku“, izjavila je ona.

Inače, Vilson i 15 godina mlađa Varuni bili su vezi bez obaveza pet godina. Ali, kada je ostala trudna glumac je zatražio test očinstva, koji je potvrdio da on zaista jeste otac malene Lajle.

Ipak, to nije ništa promenilo u Vilsonovom stavu, a Varuni je prošle godine istakla da joj Oven daje alimentaciju od 25.000 dolara mesečno, ali da ona to nikada nije tražila. Sudsku meru je prihvatio jer je već dokazano da je on otac devojčice.

„Trebalo bi da upoznaš svoju ćerku, neverovatna je, zaista mnogo propuštaš. Izgleda baš kao ti“, poručila je Varuni svojevremeno i dodala da joj je neverovatno što Vilson u filmovima često dobija uloge brižnih očeva, dok je u stvarnosti potpuno suprotno.

Podsetimo, poznati holivudski plavušan pored ćerke ima i dva sina – Roberta (10) i Fina (7). Roberta je dobio u vezi sa Džejd Djuel, ali je pet meseci nakon rođenja deteta odlučio da raskine vezu, jer kako je rekao „nije bio spreman za tu vrstu obaveze“. U januaru 2014. dobio je drugog sina Fina sa svojim ličnim trenerom Kerolajn Lindkvist, ali su oboje potvrdili da su dete dobili kao produkt dogovora, a ne kao plod ljubavi. Obojici sinova Oven je dobar i posvećen otac i često provodi vreme sa njima.

