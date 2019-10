Slavni glumac u tajnosti boravi u Beogradu: Odmah otišao u pozorište (foto)

View this post on Instagram

Kevin Spejsi dosao na generalnu probu predstave San letnje noći, projekat Šekspir. Spektakularna kruna uzbudljivog procesa rada na predstavi. Veceras predpremijera! #theatre #rehelsal #proba #generalnaproba #kevinspacey #actor #actors #acting #actorslife #marijavickovic #vanjamilacic #sanletnjenoci #sheakspeare #sekspir #loveandenjoy #nationaltheatrebelgrade #narodnopozoriste