Solidarnost: Pokrenuta peticija da Zemun dobije pravi kulturni centar

Politička platforma Solidarnost je pokrenula peticiju da Zemun dobije kulturni centar, pošto skoro 200 hiljada stanovnika nema ni bioskop ni pozorište, a Zavičajni muzej je zatvoren više od 20 godina radi rekonstrukcije.

„Zemunu je potreban kulturni centar. Ali ne kulturni centar koji bi postojao kao ustanova na nekom papiru, nego pravi, fizički prostor u kojem bi umetnici i kulturnu radnici mogli da izvode svoje programe, u kojem bi se odigravale predstave, koncerti, tribine, izložbe i gde bismo mogli da slušamo predavanja, gledamo filmove“, rekla je Ana Simić, članica kooordinacionog tela Solidarnosti i članica stranke Zajedno.

Pitala je da li je ostavljanje mladih bez kulture upravo plan ove vlasti jer je kultura, kako je ocenila „izgleda njihov neprijatelj broj jedan“.

„Ostavljati Zemun bez kulturnog centra znači ogrešiti se i o sve ljude koji su vekovima živeli ovde i stvarali ono što nazivamo našom kulturom: od Branka Radičevića do Davida Albaharija. Ali, što je možda još pogubnije, to znači sprečavati današnje devojčice i dečake da otkrivaju kulturu kao mali, ali vredan prostor slobode i tako postanu nova Isidora Sekulić ili novi Sava Šumanović, to jest stvaraoci nove paradigme srpske i svetske kulture“, rekla je Simić.

Građani će peticiju moći da potpišu lično u subotu od 13.00 do 15.00 u Gospodskoj ulici ili na linku https://www.peticije.online/hoemo_kulturni_centar_u_zemunu.

