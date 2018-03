Spisak glavnih dobitnika Oskara

Spisak glavnih dobitnika na 90. dodeli Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka, održane u pozorištu Dolbi u Los Andjelesu:

– Najbolji film: „The Shape of Water“ (Oblik vode) Giljerma del Toroa

– Nabolja režija: Giljermo del Toro za „The Shape of Water“

– Najbolji glumac: Geri Oldman za „Darkest Hour“

– Najbolja glumica: Frensis MekDormand za „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

– Najbolja muška sporedna uloga: Sem Rokvel za ​“​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​“

– Najbolja ženska sporedna uloga: Alison Džejni za „I, Tonya“

– Najbolji strani film: „A Fantastic Woman“, Čile

– Najbolji dokumentarni film: „Ikarus“ Brajana Fogela

– Najbolji animirani film: „Koko“ u produkciji studija Volta Diznija

– Najbolji originalni scenario: „Get Out“ Džordana Pila

– Najbolji adaptirani scenario: „Call Me By Your Name“ Džejmsa Ajvorija

