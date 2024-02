Suđenje o vlasništvu nad rukopisnim verzijama teksta rok-megahita 'Hotel California'

Skoro pola veka otkad je „Hotel California“ postao rok-megahit, trojici je suđeno u sredu u krivičnom predmetu koji se odnosi na to šta se dogodilo s nizom rukopisnih tekstova te pesme i drugih omiljenih grupe „The Eagles“ osnovane 1971. koja i dalje povremeno nastupa.

Slučaj je usredsređen na stotinak stranica na kojima su razvojne verzije nekih od najpoznatijih stihova u rok pesmama.

Očekuje se da će ključni svedok biti suosnivač grupe „The Eagles“ Don Henli koji želi da mu se vrate rukopisi. Svi optuženi su dobro poznati profesionalci u svetu kolekcionara, a stihove – dokumente su dobili od pisca i ličnosti iz kontrakulture iz 1960-ih s rok korenima.

Tužioci kažu da su optuženi – trgovac retkim knjigama Glen Horovic, bivši kustos Kuće slavnih rokenrola Kreg Inciardi i prodavac suvenira Edvard Kosinski, prodavali stranice znajući da je njihova istorija vlasništva u najboljem slučaju klimava. Zatim, tvrde tužioci, planirali su da osujete Henlijeve napore da vrati ono što on kaže da su ukradeni delovi njegovog nasleđa.

„Optuženi nisu bili biznismeni koji su delovali u dobroj nameri, već kriminalni akteri“, rekao je Nikolas Penfold, pomoćnik okružnog tužioca Menhetna u uvodnoj reči.

Optuženi su se izjasnili da nisu krivi po optužbama, uključujući zaveru radi posedovanja ukradene imovine. Njihovi advokati kažu da dokumenti jednostavno nisu ukradeni i da oni nisu ništa protivzakonito kupili ili pokušali da ih prodaju.

„Oni su optužili tri nevina čoveka za zločin koji se nikada nije dogodio“, rekla je Inciardijev advokat Stejsi Ričman tokom uvodnih izjava.

Odbrana kaže da je Henli dobrovoljno dao dokumente i tražio tužioce da mu ih vrate. „Tužilaštvo pravi zločin iz svake okolnosti u kojoj vam poznata ličnost kaže: ‘Ta imovina je moja’, a vi je ne vraćate kada je traži“, rekao je jedan od advokata Kosinskog Metju Laroš.

Suđenje se odnosi na oko 100 stranica verzila tekstova pesama s LP-ploče „Hotel California“ iz 1976. godine što je po prodaji treći album u SAD do sada.

Dokumenti sadrže tekstove u razvoju za pesme „Life in the Fast Lane“, „New Kid in Town“ i, naravno, „Hotel California“ – više od šest minuta pomalo misteriozne muzičke priče na hedonističkom, ali na kraju mračnom mestu gde „možete da se odjavite kad god želite, ali nikada ne možete otići“.

Iako je neki preziru kao preeksponirani artefakt 70-ih, pesma koja je osvojila „Gremi“ i dalje je kamen-temeljac na klasičnom rok radiju i na mnogim ličnim plejlistama. Kompanija za zabavne podatke „Luminate“ izbrojala je više od 220 miliona strimova i 136.000 radio izvođenja pesme „Hotel California“ samo u SAD i samo prošle godine.

Slučaj je pokrenut 2022. godine, deceniju pošto su neke od stranica teksta počele da se pojavljuju na aukcijama, a Henli je to primetio – i pobesneo. Kupio je četiri stranice za 8.500 dolara i prijavio krađu dokumenata, rekli su tužioci.

U to vreme, tekstovi su bili u rukama Kosinskog i Inciardija koji su ih kupili od Horovica za 65.000 dolara. A njegova kompanija ih je kupila za 50.000 dolara 2005. od Eda Sandersa, poznatog pesnika, pisca publicistike i aktiviste koji je bio suosnivač avangardne rok grupe „Fugs“. Radio je sa „The Eaglesima“ na biografiji benda koja je bila odložena početkom 1980-ih, skupljajući kutije pune materijala.

„Eaglesi su Sandersu poverili sve o svojim životima, stvari za koje sam sasvim uveren da su želeli da ih ne dele… i žele da im se vrate“, rekao je Laroš sudiji Kertisu Farberu tokom uvodnih reči. Farber će odlučiti o presudi, pošto su se optuženi odrekli porote.

Sanders nije optužen i nije odgovorio na telefonsku poruku da iznese stav o slučaju.

Sanders je rekao Horovicu 2005. da je Henlijev pomoćnik poslao poštom sve dokumente koje je želeo za biografiju, iako je pisac bio zabrinut da bi Henli „mogao da bude uznemiren“ ako budu prodati – piše u i-mejlu prikazanom na sudu.

„To je bacilo značajnu sumnju na to da li je Sanders zaista posedovao Henlijeve lirske beleške i da li je imao pravo da ih proda“, rekao je Penfold, tužilac.

Sanders je 1979. potpisao ugovor u kojem je pisalo da su „The Eagles“ ostali vlasnici materijala kojeg su dali Sandersu za knjigu. Advokati odbrane rekli su da njihovi klijenti nisu znali ništa o tom ugovoru sve dok nisu bili optuženi.

Tužioci kažu da su, kada su Henlijevi advokati počeli da postavljaju pitanja i tvrde da su dokumenti ukradeni, Horovic, Inciardi i Kosinski pokušali da nađu i šire pravno održivu istoriju vlasništva nad rukopisima.

Po i-mejlovima navedenim u optužnici, Inciardi i Horovic su izneli nove izveštaje o tome kako je Sanders došao do dokumenata. Objašnjenja su se kretala u narednih pet godina od toga da ih je Sanders našao u garderobi neke koncertne sale, do toga da ih je pisac dobio od suosnivača „The Eaglesa“ Glena Freja koji je umro 2016.

Ima i govora o doprinosu i saglasnosti Sandersa tome, ali je on takođe odbacio priče o nalaženju rukopisa u garderobi, piše u i-mejlovima navedenim u optužnici. U porukama je Horovic pisao da treba Sandersovo “ ‘objašnjenje’ uobličiti kao komunikaciju“ i da treba „pažljivo postupati“ s njim i uveravati ga „da neće ići u ‘ćorku’ „, navodi se u optužnici.

Horovicov advokat Džonatan Bah je rekao da i-mejlovi nisu bili sumnjiv pokušaj da se prikriju tragovi, već pokušaj Horovica i Inciardija da dobiju „jednostavnu izjavu Eda Sandersa da opovrgnu tvrdnju za koju znaju da je neutemeljena“.

Optužnica ne pokazuje da je Kosinki učestvovao u manevrisanju Sandersom. Ali, Kosinski je jedno od različitih objašnjenja prosledio Henlijevom advokatu, a zatim rekao aukcijskoj kući da roker „nema pravo“ na rukopise, navodi se u optužnici. On je takođe zamolio aukcionare da potencijalnim ponuđačima ne govore o vlasničkom sporu.

LaRoche, njegov advokat, rekao je da je Kosinski bio otvoren prema svima i da je „postupio marljivo i na odgovarajući način“.

Advokati odbrane su nagovestili da planiraju da dovedu u pitanje koliko se Henli jasno seća svog odnosa sa Sandersom i pesama u vreme kada je kao rok zvezda i sam burno živeo.

„Njegovi stavovi danas, kao zrelog, uspešnog, starijeg biznismena, u vezi sa materijalima koje je komponovao i stvarao pre skoro 50 godina, veoma su različiti od stavova koje je imao u mladosti… nekada davno kada je bio daleko bezbrižniji“. rekao je Bah.

(Beta)

