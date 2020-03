Švarceneger tuži rusku kompaniju – traži 10 miliona dolara (foto, video)

Holivudski glumac i bivši guverner američke države Kalifornija Arnold Švarceneger tužio je rusku kompaniju „Promobot“, jer je bez dozvole koristila njegov lik za pravljenje novog robota-dvojnika, saopštava portal TMZ.

Iz kompanije, koja zastupa Švarcenegera, objavljeno je da je ruska firma zloupotrebila pravo glumca na pojavljivanje u javnosti. Podnositelji tužbe zahtevaju od „Promobota“ da prekine da koristi Švarcenegerov lik i da mu isplati 10 miliona dolara zajedno sa prihodom od prikazivanja robota.

Kako se navodi u tužbi, ruska kompanija koristi robota-dvojnika na javnim događajima za reklamiranje i prodaju svojih proizvoda.

Prema pisanju portala, nakon prikazivanja robota sa likom Švarcenegera na izložbi „CES“ u Las Vegasu u januaru ove godine, Švarcenegerov advokat Marti Singer obratio se ruskoj kompaniji sa zahtevom da prestanu da koriste lik holivudske zvezde. Ruska kompanija je, prema pretpostavakama „TMZ“, verovatno saopštila da će prestati da koristi robota-dvojnika, ali ga je u februaru ove godine ponovo predstavila na izložbi igračaka u Njujorku.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq

— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020