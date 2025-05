Svetski dan igre u Nišu obeležen predstavom „Fantazija o baletu“

Predstavom „Fantazija o baletu“ odigranom na sceni Narodnog pozorišta, u Nišu je obeležen 29. april Svetski dan igre. Ista predstava pre toga je dva puta odigrana u Centru za kulturu „Vlada Divljan“ u Beogradu, takođe povodom Svetskog dana igre.

Rediteljka predstave i direktorka Dečijeg baletskog festivala Ana Pflug kazala je da su sve tri predstave okupile oko 600 igrača uzrasta od 3 do 20 godina, iz čak 20 baletskih škola i studija iz različitih gradova Srbije, uključujući i Niš.

„Predstava „Fantazija o baletu“ to je predstava koja ove godine evo već slavi 10 godina, Nastala je kao školska predstava baletskog centra „Ana Pflug“, to jest moje škole, kao godišnje izdanje. Igrala se jako puno godina, čak 2016. godine je bila i podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije tako da je bila veliki projekat.

Kako je istakla poslednje tri godine rade ove vrste produkcija,

„U smislu da dovodimo i druge baletske škole i studije sa kojima sarađujemo i zajednički stvaramo predstavu gde učesnici, koliko je moguće i koliko žele, uzimaju neko angažovanje. Na taj način radimo veliki projekat, sarađujemo i delimo neka lepa iskustva i saznanja“

Predstava ima dva čina, a i u prvom i u drugom činu učestvuju polaznici svih škola.

„Prvi čin se sadrži pretežno od baletskih časova, ima tu jednu radnju koja nas vodi kroz jednu lepu priču gde jedna mala devojčica po imenu Nina poželela da postane balerina. Ona odlazi u baletsku školu, tamo napreduje, dolaze koreografi koji uočavaju njen talenat i ona malo po malo napreduje i dolazi do baletske akademije i uključuje se u baletsku kompaniju gde zaista zablista i ostvari veliki uspeh.

Rediteljka kaze da svaka devojčica treba da sanja i treba da veruje da moze ispuniti svoje snove.

„To jedan dug proces, ali da se snovi ostvaruju ako se dovoljno dugo radi na tome, ako zaista želi od srca, da ona to može da ostvari. To je na neki način priča svih ovih devojčica koje će danas nastupati. Negde se svi možemo pronaći u tome i da negde je igra zaista zajednički jezik gde možemo svi da komuniciramo, iako ne pričamo. Tako da je to neka lepa poruka za Svetski dan igre“

Ona je kazala da je u planu da predstava „Fantazija o baletu“ bude odigrana u maju u Sremskoj Mitrovici i Bjeljini, a da u junu bude održan veliki gala koncert u teatru „Madlenianum“ u Beogradu.

