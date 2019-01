Svi se pitaju zašto Megan i Hari još uvek kriju pol deteta, a ovo je razlog

Do sada se znalo da kraljevska beba stiže u proleće, ali je vojvotkinja od Saseksa sada otkrila i tačan termin svog porođaja. Biće to krajem aprila ili početkom maja.

Kraljevski par je pre dva dana posetio Birkenhed u predgrađu Liverpula gde su provli čak 40 minuta razgovarajući sa okupljenim građanima, a sve su najviše zanimale informacije o dolasku kraljevske bebe. Ipak, ni Megan Markl, ni njen suprug Hari, još uvek nikome nisu otkrili pol deteta.

Kladioničari su uvereni da Megan nosi devojčicu, međutim kraljevska tradicija nalaže da se pol ne sme otkriti ni roditeljima sve do rođenja bebe. Upravo je to potvrdila i sama vojvotkinja jednoj devetogodišnjoj devojčici.

„Megan je došla do mene i pitala me koliko godina imam i gde idem u školu. Videla sam njezin trudnički stomak pa sam je pitala da li će roditi dečaka ili devojčicu, ali mi je odgovorila da to još uvek ne zna jer žele da bude iznenađenje“, ispričala je devojčica za časopis People.

O čemu je tačno reč, objasnila je Mika Mier, osnivačica i direktorka tvrtke Beaumont Etiquette, koja podučava ljude poslovnom bontonu, društvenoj etici, bontonu za stolom, kao i ponašanju na venčanjima i drugim događajima.

„Osim ljudi u porodilištu, tradicija je da se posle rođenja deteta prvo telefonski obavesti Kraljica o njegovom rođenju, kao i o polu. Ipak, mnoge su tradicije vezane za kraljevske bebe u prošlim generacijama već prekršene. Poput onoga kada se princeza Dajana prva porodila u bolnici umesto u kraljevskoj palati. Ipak, čini se da će skrivanje pola deteta ostati tradicija i u generacijama koje dolaze“, ispričala je Mier za Glamur.

Mnogi, međutim, smatraju da se ni Megan neće držati protokola jer je Amerikanka.