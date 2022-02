Tajna „Maratonaca“: Ovaj glumac trebalo je da igra Bilija Pitona (foto)

Remek-delo Slobodana Šijana, film „Maratonci trče počasni krug“ iz 1982. godine spada među najznačajnija ostvarenja srpske kinematografije, a okuplja sve same legende našeg glumišta – Pavle Vuisić, Bora Todorović, Mija Aleksić, Danilo Bata Stojković, Mića Tomić, Melita Bihali, Bogdan Diklić, Zoran Radmilović…

Mnogi ne znaju interesantnu priču o ulozi Bilija Pitona, koju je maestralno igrao Zoran Radmilović. Nju je u pozorišnoj predstavi godinama tumačio Taško Načić, koji je ostvario zapaženu ulogu lovca u još jednom Šijanovom kultnom filmu „Ko to tamo peva“.

U javnosti je poznata priča da je Šijan bio taj koji je odbio Načića i izabrao Radmilovića. Međutim, Taško je u jednom intervjuu izneo drugačiju verziju priče.

– Prvi put me Šijan zvao kada je radio „Ko to tamo peva“. Posle toga, malo smo se posvađali, nismo se dobro razumeli. Naime, u njegovom sledećem filmu, „Maratonci trče počasni krug“, nisam hteo da prihvatim ulogu (Bilija Pitona), koja je bila više pantomimska, i to ne zato što je mala, jer ne pravim razlike između malih i velikih uloga, nego što ne volim da radim pantomimu i smatram da tu nisam svoj. Šijanu je bilo žao, jer je on od onih koji ne žele da prekidaju saradnju sa glumcem, ako je taj „po njegovom broju“. Takav glumac mora nešto da glumi, makar bilo šta. To je nekakva Šijanova vernost prema glumcima – rekao je Načić 1988. godine.

Na sreću, Šijan mu nije zamerio, te je već 1984. godine, Taško odigrao glavnu, životnu ulogu, u trećem remek-delu Slobodana Šijana, crnoj komediji „Davitelj protiv davitelja“.

