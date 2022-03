Tri glumice u najužem izboru za ulogu Madone u filmu o pop ikoni (foto)

Trenutno, najtraženija uloga u Holivudu među mlađim glumicama je uloga najveće ikona pop muzike: Madone. Mnogo njih, od dobitnica Emija i nominovanih za Oskara do pevačica koji su postali glumice, viđene su za tu ulogu, a neke su napredovale do onoga što se najbolje može opisati kao Madonna Bootcamp.

Potragu vodi direktorka kastinga Karmen Kuba, a lista je smanjena tokom nekoliko meseci. Džulija Garner i Florens Pju su među onima koji su još uvek u trci, zajedno sa zvezdom Euforije Aleksom Demi, indi zvezdom Odesom Jang i novopridošlom Emom Lerd (iz serije Gradonačelnik Kingstauna). Muzički umetnici su takođe deo potrage, uključujući Bebe Redžu i Ski Fereiru.

Što se tiče samog procesa audicije, on je „naporan“, kaže za Holivud reporter izvor sa znanjem o audicijama, od kojih neke traju mesecima.

Prema izvorima, potencijalne glumice učestvuju u intenzivnim – ponekad i do 11 sati dnevno – koreografskim sesijama sa Madoninim koreografom, nakon čega slede vežbe koreografije sa samom Madonom. A tu su i povratni pozivi, koji se sastoje od čitanja scenarija s Madonom, kao i pevačkih audicija sa superzvezdom.

„Morate biti u stanju da uradite sve“, kaže jedna osoba koja poznaje proces. Film, za koji izvori kažu da trenutno kulminira njenom čuvenom turnejom Blonde Ambition iz 1990. (ovo se, naravno, može promeniti kako scenario nastavlja da se razvija), zahtevaće plesne i pevačke sekvence, što znači da nakon završetka procesa audicije, glavnoj glumici tek slede višemesečni intenzivni treninzi pre potencijalnog datuma početka snimanja.

Muzički biografski filmovi često u proces snimanja i produkcije uključuju svoje subjekte – ili njihove rođake ili naslednike – kako bi zadržali potrebna prava. Elton Džon je bio izvršni producent u Rocketmanu, sa svojim suprugom Dejvidom Furnišom koji je producirao film preko Rocket Pictures-a, a u produkcijskom timu predstojećeg biografskog filma o Bobu Marliju u Paramountu nalaze se deca i supruga pokojnog pevača. Ali Madonino učešće – ona ​​je tema, koscenarista i rediteljka – posebno je primetno.

