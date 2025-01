Trijumf Exita na Evropskim festivalskim nagradama: Priznanje za kampanju „Živi uživo!

Na sinoćnoj svečanoj dodeli Evropskih festivalskih nagrada u Groningenu, najprestižnijem festivalskom priznanju u Evropi, EXIT festival je osvojio The Take a Stand Award — nagradu za kampanju „Živi uživo!“ (Life is Live!), nastalu u saradnji sa Unicefom, sa ciljem podizanja svesti i dijaloga o sve brže rastućem problemu digitalne zavisnosti kod mladih. U jakoj konkurenciji u kojoj su se našli evropski festivalski giganti kao što su Tomorrowland, Rock Werchter i Pukkelpop, nagradu je odneo srpski festival!

Ovo je peta titula u nizu Exitovih evropskih priznanja, što naš festival čini najnagrađivanijom nezavisnom festivalskom organizacijom, a posebno je značajno što se ovaj uspeh dogodio u godini kada EXIT proslavlja svoj jubilarni, 25. rođendan! EXIT je prethodno osvojio dve nagrade za „Najbolji veliki evropski festival“ za svoja izdanja iz 2013. i 2017. godine, Sea Dance Festival je 2015. godine proglašen „Najboljim evropskim festivalom srednje veličine“ dok je 2019. godine No Sleep festival proglašen za „Najbolji novi festival Evrope”.

„Živimo u svetu u kome je digitalna zavisnost prestigla sve druge oblike zavisnosti zajedno, što je problem naročito izražen kod mladih ljudi. Naš cilj je da novim generacijama ukažemo da se prava lepota života krije u autentičnom životnom iskustvu, koje ne može biti zamenjeno virtuelnim. Ova prestižna nagrada predstavlja veliki podstrek u širenju „Life is live!” kampanje na globalni nivo, a činjenica da je sa njom započela godina u kojoj slavimo veliki jubilej nas dodatno motiviše da ovogodišnje festivalsko izdanje bude upamćeno kao najbolje do sad”, izjavio je osnivač EXIT festivala, Dušan Kovačević.

Istraživanja pokazuju da digitalna zavisnost dostiže alarmantne razmere, pri čemu se procenjuje da više od milijarde ljudi pokazuje znakove nomofobije, odnosno zavisnosti od mobilnih uređaja. Prekomerno provođenje vremena pred ekranima, na društvenim mrežama, kao i u svetu video-igara, povezano je sa brojnim mentalnim teškoćama i poremećajima, dok digitalni identitet i digitalni svet postaju važniji od stvarnog života, pogotovo kod mladih ljudi. Podaci pokazuju da čovek u proseku provede više od 20 godina života ispred ekrana, dok telefone dodirujemo preko hiljadu puta dnevno, ne gaseći ih gotovo nikada tokom cele godine.

„Da li smo sve povezaniji, a sve usamljeniji?” jeste jedno od ključnih pitanja kampanje kojom se ukazuje na sve veći porast otuđenosti svih generacija, a naročito mladih, koja je sprovedena i uz podršku marketinške agencije McCann Beograd. Prepoznajući značaj ove kampanje, krovna asocijacija evropskih festivala Yourope, prošle godine je podržala kampanju, čime je dodatno osnažen međunarodni talas podizanja svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju mladih i pozitivnom uticaju događaji uživo imaju u današnjem svetu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com