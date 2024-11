U Temišvaru 14. novembra predstava sa Džonom Malkovičem

Nacionalno pozorište u Temišvaru saopštilo je danas da će 14. novembra biti izveden komad „The Infamous Ramirez Hoffman“ sa čuvenim američkim glumcem Džonom Malkovičem.

Pozorište najavljuje „pozorišni događaj godine, koji okuplja ceo centralnoevropski kulturni prostor u sali teatra oko čuvenog američkog glumca Džona Malkoviča. Tako će u četvrtak, 14. novembra 2024. godine, u 20.00 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Temišvaru biti izveden komad ‘The Infamous Ramirez Hoffman’, produkcija muzičkog pozorišta u proizvodnji Malkoviča i Anastasije Terenkove“, navodi se u saopštenju.

Komad je plod saradnje glumca Malkoviča i na međunarodnom planu priznate francuske pijanistkinje Anastasije Terenkove, prema romanu jednog od velikana savremene književnosti, Roberta Bolanja iz Čilea.

Malkovič i Anastasija Terenkova osmislili su muzičko-pozorišni komad koji „kombinuje napetu pripovedačku naraciju usmenog tipa sa snažnim, strastvenim ritmovima tanga, u fascinantnom umetničkom izražaju koji gravitira od tradicionalnih do savremenih oblika“, navelo je pozorište.

Malkovičev prodoran glas i upečatljivi trio predvođen pijanistkinjom Terenkovom prebacuju nas u drugo vreme, u drugi svet – pun misterije i opasnosti.

Tokom 90 minuta predstava pruža publici pravi ugođaj, kao u filmu sa uzbudljivim zapletom. „Opšti utisak je da koračamo uz pripovedača, postajemo deo priče, jer Malkovič, baratajući vremenom, ustupa nam prostor i tišinu – svojevrsnu metaforu ukorenjenu u Bolanjovoj priči – sami zamišljamo akcije, posledice, emocije“, dodaje se u saopštenju.

Za Džona Malkoviča se smatra da je jedan od najpoznatijih glumaca poslednjih decenija, čuven po tumačenju složenih, jedinstvenih i veoma inteligentnih likova. Glumio je izuzetno širok spektar likova, od simpatičnih negativaca, preko propalih intelektualaca, do spletkaroša bez morala i mračnih zlikovaca.

Malkovič je svoju pozorišnu karijeru započeo u teatru Stepenvolf. Glumio je uz Dastina Hofmana u „Death of a Salesman“, kako na Brodveju, tako i u filmskoj verziji. Bio je nominovan za Oskara za uloge u filmovima „In the Line of Fire“ i „Places in the Heart“.

Izdvajaju se i drugi filmovi, poput „Empire of the Sun“, „The Killing Fields“, „Dangerous Liaisons“, „Of Mice and Men“, i „Being John Malkovich“.

Džon Malkovič je radio sa mnogim čuvenim režiserima, uključujući Mikelanđela Antonionija, Bernarda Bertolučija, Stivena Frira, Raula Ruiza, Volkera Šlendorfa, Klinta Istvuda, Lika Besona, Džoela i Itana Koena, Spajka Džonsa i Stivena Spilberga.

Dobitnik je više značajnih priznanja, među kojima se izdvajaju nagrade Međunarodnog filmskog festivala u Cirihu i Filmskog festivala u San Sebastijanu.

Malkovič intenzivno radi u pozorištu, operi i televiziji, ne samo kao glumac, već i kao reditelj, producent i pisac. Kao pozorišni reditelj, osvojio je prestižne nagrade Molijer i Evening Standard za predstavu „The Good Canary“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com