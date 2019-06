Umesto venčanja – raskid: Pukla veza glumice i 12 godina starijeg pevača (foto)

View this post on Instagram

Parece que Chris Martin e Dakota Johnson não estão mais juntos! O jornal The Sun revelou que a notícia pegou os amigos dos artistas de surpresa e que o vocalista do Coldplay já até estaria deixando bem claro para todo mundo que está solteiro novamente. Discretos, eles tiveram uma relação por cerca de dois anos e meses atrás rumores indicavam que eles estavam planejando subir ao altar. Será que não tem mais volta? Saiba mais detalhes no @portalestrelando – link na bio! (📸: The Grosby Group) . . . #chrismartin #dakotajohnson #terminos #casais