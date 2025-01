Umro bivši gitarista Vajtsnejka Džon Sajks

Britanski rok gitarista Džon Sajks, koji je svirao sa grupama Vajtsnejk (Whitesnake) i Tin Lizi (Thin Lizzy), preminuo je u 66. godini.

U saopštenju na njegovoj veb stranici navodi se da je Sajks „preminuo nakon teške borbe sa rakom“.

Dodaje se da je bio „promišljen, ljubazni i harizmatični čovek čije bi prisustvo osvetlilo prostoriju“ i navodi da je u svojim poslednjim danima izrazio „iskrenu ljubav i zahvalnost svojim fanovima“, prenosi BBC.

Sajks se pojavio na dva albuma grupe Vajtsnejk i koautor je nekih od najpoznatijih pesama benda, uključujući „Still Of The Night“ i „Is This Love“.

Karijeru je započeo 1980. sa hevi metal bendom Tajgers of Pan Tang (Tigers Of Pan Tang), snimivši dva albuma pre nego što se pridružio bendu Tajni Lizi 1982. godine.

Godine 1984. pridružio se grupi Vajtsnejk na poziv osnivača i frontmena Dejvida Koverdejla.

Nakon što je napustio taj bend, objavio je dva albuma sa svojom grupom, Blu Murder (Blue).

Saučešće su uputili Koverdejl i gitarista Sleš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com