Umro producent Stiven Bočko

Američki televizijski producent i pisac Stiven Bočko (Steven Bochco), kreator nekih od najpoznatijih američkih policijskih serija umro je u 75. godini, saopštila je porodica.

Umro je u snu posle duge borbe sa retkim oblikom leukemije.

Bočko je doprineo definisanju savremene televizijske drame kroz hit serije kao što su Hil Strit Blus ( Hill Street Blues), „Zakon u Los Andjelesu“ (La Law) i „Njujorški plavci“ (NYPD Blue).

Osvojio je 10 Emi nagrada, a bio je nominovan je za 30. Serija „Hil Strit Bluz“, koja je počela da se prikazuje u januaru 1981. godine tokom svojih sedam sezona osvojila je 26 Emi nagrada.

Odrastao je na Menhetnu a posle studija na Univerzitetu Njujork i Karnegi institutu za tehnologiju počeo je da radi za „Juniverzal pikčers“ (Universal Pictures) kao pisac i urednik na detektivskim serijama „Ajronsajd“ (Ironside) i „Kolumbo“ (Coumbo).

U svom memoaru „Truth is a Total Defense: My Fifty Years of Television“ (Istina je potpuna odbrana: Mojih 50 godina na televiziji) on govori o bogatoj karijeri koju je počeo sa 22 godine kao pisac popularne drame NBC-ija „The Name of the Game“ sve do serije „Murder in the First“ koja se prikazivala na televiziji TNT od 2014. do 2016.

(Beta)