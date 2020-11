Upoznajte najzgodnijeg muškarca 2020. godine (foto)

Mladi glumac Majkl B. Džordan proglašen je za najseksi muškarca za 2020. godinu prema izboru

Mladi glumac i producent Majkl B. Džordan (33) proglašen je za najzgodnijeg muškarca 2020. godine, prema magazinu People. Obožavateljke su odmah reagovale na ovu vest, govoreći da su urednici ovog časopisa ove godine svoj posao dobro uradili.

Sam Džordan bio je iznenađen: „Mislim da su sada očekivanja nerealna. Ali to je kul titula… Kada su mi rekli vest, moja prva reakcija je bila: „S****, stvarno? Ja?“ Ali to je bio kul trenutak,“ priča on.

U izjavi za ovaj magazin, Džordan je rekao da su žene iz njegove porodice „definitivno ponosne na ovu novu titulu.“

