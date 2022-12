Velika greška: Zdravko Čolić odbio je ovu pesmu, a ona je postala ogroman hit (video)

Svaki muzičar ili glumac ima jednu pesmu ili ulogu koju je odbio, a koja je zatim u izvođenju nekog drugog postala kultna. I Zdravko Čolić, jedna od najvećih, ako ne i najveća pop zvezda na prostorima bivše Jugoslavije, priznao je da je jednu baladu odbio, a da je ona u izvođenju Bore Đorđevića postala omiljena pesma mnogih generacija.

Zanimljivo je da Čola nije hteo da snimi megahit „Zora je“, koji je otpevala Neda Ukraden, ali to nije pesma zbog koje on najviše žali. Jednu drugu lošu procenu on neretko pomene u intervjuima kao grešku karijere.

Momčilo Bajagić Bajaga, tada još član grupe „Riblja čorba“ ponudio mu je još daleke 1983. godine pesme koje je napisao zajedno sa Mišom Aleksićem – „Tvoje oči“, „Afrika“ i još jednu.

Pomenute dve Čolić je snimio i uvrstio na album „Šta mi radiš“, ali je napravio grešku odbijajući treću pesmu – „Kad hodaš“.

Čuvena balada, jedna od malobrojnih Čorbinih pesama za koje je, pored muzike, i tekst napisao Bajaga, završila je na albumu „Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju“ (1984).

