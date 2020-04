Voditeljka se snimala uživo, a suprug milijarder prošetao go (foto)

Britanska TV zvezda i stilistkinja Trini Wudol (56) iz karantina se javila uživo svojim pratiocima na društvenim mrežama, kao što i mnoge javne ličnosti rade u ovo vreme izolacije, a sve kako bi zadržali kontakt sa svojom publikom.

Trinny Woodall’s Partner Charles Saatchi, 76, Walks In Her Livestreame Naked Before Getting In Shower https://t.co/dQZUC2ylDa pic.twitter.com/3qAbZH7ea0

— NicoleWillsGoss (@NicoleWillsGoss) April 23, 2020