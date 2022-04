Znate li zašto zvezde uvek nose barem jedan broj veće cipele na crvenom tepihu

Holivudske zvezde koje krase crveni tepih često možemo videti kako nose štikle daleko duže ili šire od nogu – ali pokazalo se da za to postoji vrlo dobar razlog.

REVEALED: Why celebs' red-carpet shoes are always too big for them https://t.co/KOd5Og7Dog pic.twitter.com/BV7Kvfjquv

Naime, nošenje cipela za broj ili dva većih pomaže u sprečavanju nastanka žuljeva i zaustavlja oticanje stopala.

Budući da često moraju da provedu sate u visokim potpeticama i nema ništa glamurozno u pogledu na natečena, bolna stopala, slavne osobe nose cipele koje su im za barem jednu veličinu veće.

Kako prevelike cipele ne bi skliznule s nogu u najgorem mogućem trenutku, stilisti stavljaju silikonske jastučiće unutar štikli.

Ovaj jednostavan trik osigurava da cipela dobro pristaje, ali ostaje na stopalu, ne ograničava cirkulaciju krvi i zaustavlja oticanje stopala.

This is the reason celebs’ red-carpet shoes are always too big for them https://t.co/0GqKYdgTCa pic.twitter.com/q91LQCHabF

— Fabulous (@Fabulousmag) May 17, 2017