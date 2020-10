Zvezda ‘Avatara’ u Srbiji snimio film i poručio: Hvala, Beograde (foto)

Stiven Lang proslavio se igranjem pukovnika Majlsa Kvariča u „Avataru“, glavnog zlikovca u spektaklu Džejmsa Kamerona, a sada je sa filmskom ekipom u Beogradu završio snimanje nastavka horora „Ne diši“.

Vest o završetku snimanja objavio je Lang na Tviteru, koji se u „Ne diši 2“ vraća kao Slepi čovek.

I’m wrapped! A splendidly rugged shoot. Thank you Belgrade. All health and safety protocols observed to the letter. Well done all! #@DontBreathe #@DontBreatheMovie pic.twitter.com/u8CUBIBCVc

— Stephen Lang (@IAmStephenLang) October 7, 2020