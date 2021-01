Zvezda sajta za odrasle, Tomićeva devojka, snimkom iz karantina u Melburnu zgrozila javnost (video)

Dok traje karantin pred početak „Australian opena“, domaći igrač Bernard Tomić u hotel je doveo devojku, zvezdu sajtova za odrasle Vanesu Sijeru

Australijski teniser hrvatskih korena Tomić pristupio je obaveznom hotelskom karantinu u Melburnu iz kog se njegova devojka požalila na uslove, a snimkom koji je objavila na Instagramu zgrozila javnost.

This makes my head explode pic.twitter.com/rp2exrGF4W — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) January 18, 2021

Nije se požalila na stvari koje su usko vezane za organizaciju karantina, već na to što nema uslugu frizera u hotelu jer ona, kako je rekla, kosu nikada ne pere sama.

– Kosa… Najgori deo karantina. Ne želim da perem svoju kosu, nikada je nisam prala. To nije stvar koju radim. Normalno mi to radi frizerka, dva puta sedmično, i ovo je situacija s kojom moram da se nosim. Jedva čekam da se završi karantin i da to mogu uraditi, to je jedan od jednostavnih životnih luksuza – rekla je Sijera.

Mnogi su Sijeri poručili kako nije bila primorana da bude u karantinu, pogotovo što njen izabranik nema velike šanse da se dugo zadrži na turniru. Neki su bili šokirani rečima zvezde sajtova za odrasle.

Dok „Australian open“ i Australija ne žele da izađu u susret mnogim drugim teniserima, pa ni Novaku Đokoviću, Tomiću i Sijeri su dopustili da iz karantina prave provokativni sadržaj koji će naplaćivati na trenutno najpoznatijem sajtu za odrasle.

Kako je u vezi sa Sijerom, i Tomić je već postao zvezda tih stranica na kojima se objavljuje eksplicitan sadržaj pretplatnicima, tako da celi svijet može da gleda intimne snimke para, kao i obnažene fotografije. Vanesa je nedavno poručila da će novi takav sadržaj biti napravljen upravo u karantinu.

