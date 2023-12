Brojevi kriju sudbinu: Evo šta znači ako ste rođeni neparnog ili parnog dana, meseca i godine

Numerologija je u nekim kulturama bitnija i od same astrologije. Na osnovu brojeva i njihovih kombinacija, ljudi su donosili bitne odluke. To što je neko rođen neparnog dana, neparnog meseca i neparne godine ima svoju svrhu, a numerologija vam pomaže da spoznate sebe i druge.

Svedite svoj dan, mesec i godinu rođenja na jednocifrene brojeve i odgovor potražite u kombinacijama dole.

Na primer: ako ste rođeni 14.11.1977. to je:

1. Dan = 14 = 1 + 4 = 5

2. Mesec = 11 = 1+1 = 2

3. Godina = 1 + 9 + 7 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6

Prema tome, vaša kombinacija 5-2-6 je nepar, par, par.

1. KOMBINACIJA nepar – nepar – nepar

Osobama koje imaju ovaj čisti astrološko-numerološki nepar, predviđeno je da su njihove težnje usmerene ka svemu što je “svetlo”. Trebali bi da imaju naklonost prema umetnosti, kao i da su im vrlo bliska okultna i druga tajna učenja. Smatra se da su osećajni, produhovljeni i plemeniti.

Često se u životu postave i iskazuju kao veliki sanjari i neumorni graditelji kula među oblacima. Poprilično se teško snalaze u praktičnim poslovima. To ni u kom slučaju ne znači da ne poseduju izuzetno kvalitetnu i kreativnu energiju

Rođeni u čistom neparu su osobe koje žive za ljubav, ali i osobe koje zbog i od ljubavi često stradaju. Smatra se da na emotivnom planu najteže uspostavljaju ravnotežu, odnosno da su tu najosetljiviji i najranjiviji. Zato se mnogima, s pravom, čini da ove osobe doslovno posrću pod bremenom vlastitih osećanja.

Njima je u mnogim trenucima tesno u sopstvenoj koži i ne znaju šta bi sa sobom. Tada im se čini da je sve potpuno besmisleno i apsolutno bez ikakve svrhe, te tonu do najmračnijih raspoloženja. Ipak, sve je to kod njih kratkog veka i u stanju su da se iz takvog potpunog mraka u trenu transformišu u osobu punu vedrine i optimizma, koja svojom verom i kreativnom životnom energijom može da pokrene i preokrene svet.

U pravilu, osobe čistog astrološko-numerološkog nepara imaju divnu i široku dušu. Umeju od sveg srca sa se saosećaju s bližnjima, udubljuju se u njihove probleme, naprosto žele da pomogne svima i ne štede sebe kada su drugome na usluzi. Ali, ove osobe znaju biti i strahovito razdražljive, padaju u vatru zbog najobičnijih i zanemarivih sitnica koje samo one vide i koje samo njima smetaju.

Često kada počnu da se ljute na druge, tu ljutnju mogu sa svim žarom da prenesu i na sebe same. Događa im se da u određenom trenutku žele mnogo više nego što se to tada može, pa je to i najčešći povod za nerviranje i ispade besa.

2. KOMBINACIJA nepar – nepar – par

Svima koji su u danu i mesecu nepar, a u godini – par, pripisuje se da su vrlo emotivni. Samo tu njihovu emotivnost oni tako vešto prikrivaju, da u pojedinim momentima i sami poveruju kako su “operisani” od osećanja.

Kako drugi ne znaju pravu prirodu ovih osoba, a one same se kontra reklamiraju, ostaju krajnje zagonetne za okolinu (kontra reklamu njihovu mogu progutati do kraja samo ograničeni, dok ostali vide i osećaju da nešto tu nije u redu). Sve dok o svojim planovima i namerama ove osobe ne pričaju ili ne upoznaju čak ni svoje najbliže, sve dok su na drugim temama, za njih “nema zime”.

Naime, ćutnja je za njih prava formula i tajna uspeha. Ukoliko progovore, ostaće potpuno nezaštićeni i mnogi će im bez razloga stajati na putu i pokušavati da ih ugroze i ponize. To je neka vrsta kažnjavanja boljeg od strane goreg, pa osobe iz ove druge kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara, moraju da računaju na stalni život pod maskom. Njih ne treba da pokušavate da shvate i razotkrijete.

Kad god pomislite da ste ih sterali u ćošak i da moraju da se otvore, oni vam u najvećem poverenju i uz zaklinjanje na poverljivost, uvale novu šemu kao apsolutnu istinu o sebi. Zato je bolje da ih ne pritiskate da se iskreno predstave – to je nemoguće. Oni često bez ikakvog (naizgled) povoda i bez ikakve koristi (stvarno) slažu za tako sitne stvari da je to pravo čudo.

Naime, oni su bili sigurno u prilici da nešto iskreno kažu ili se iskreno izraze, a podsvest ih je u zbrci naterala da slažu. Zato se misli da oni vole da lažu, a ne zna se da u tim slučajevima nije radila svest nego podsvest. Ukoliko stvarno požele da slažu, to nikada i niko ne može otkriti i dokazati.

Ukoliko im se dogodi da se opredele za umetničko stvaralaštvo, neminovno za sobom ostavljaju maestralna dela, najviše umetničke i estetske vrednosti.

3. KOMBINACIJA nepar – par – nepar

Svima kojima je rođenje namenilo astrološko-numerološki treću kombinaciju par-nepara, suđeno je da se u životu iskazuju kao graditelji i stvaraoci materijalne kulture i uopšte opipljive i realne vrednosti.

Iz ove kombinacije su regrutovani najpoznatije svetske arhitekte i izumitelji, osobe koje se sa ogromnim uspehom mogu ogledati u svim poslovima kojima je osnova u prirodnim znanostima. Opredeljivanje za ostvarivanje karijere u nekoj drugoj oblasti su dosta manje.

Interesantno je da se ove osobe mogu naći u vrlo uspešnom braku s osobom iz bilo koje astrološko-numerološke par-nepar kombinacije. Osnova za takvo predodređenje se nalazi u činjenici da su ove osobe među najreprezentativnijim nosiocima harmonije sklada i jedinstva. Kod njih ima svega što je potrebno bilo kojoj drugoj kombinaciji i zato se mogu uspešno uklopiti sa osobama iz bilo koje kombinacije.

Priroda ovih osoba je najbolji oslonac njihove uspešnosti u realnim okvirima. Tada se otkriva da su po prirodi otvoreni, što se mnogima sviđa, pa ih bukvalno usvajaju i obožavaju.

Kako ih krasi velika dinamičnost, s njima vam nikada ne može biti dosadno, niti možete u njihovom društvu dospeti u bezizlaznu situaciju. S obzirom da im je podarena i uverljiva sugestivnost, oni su u stanju da za svoju ideju i projekt uvere i pridobiju čak i ‘nevernog Tomu’.

4. KOMBINACIJA par – nepar – nepar

Mada osobe iz četvrte kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara sebe smatraju velikim praktičarima, sposobnim racionalistima i prvenstveno ljudima od akcije, njima je suđeno da latentno naginju misticizmu i okultnim učenjima. Međutim, to im ni najmanje ne smeta pri rešavanju životnih problema. Naprotiv, to ima daje prednost u odnosu na one koji su se opredijelili ili za materijalno ili za duhovno carstvo.

U kultnoj seriji ‘Twin Peaks’, režiser Linč je svog FBI agenta Kupera oblikovao baš po ovoj astrološko-numerološkoj kombinaciji par-nepar. Zaista je dobro kada neko uspe da uspostavi pravu i punu ravnotežu između duhovnog i fizičkog sveta.

Karakteristično je da se osobe iz ove par-nepar kombinacije mogu okušati u svim sportskim disciplinama, najrazličitijim učenjima i naukama, da nema oblasti u životu koja im je strana ili nedostupna, samo je pitanje njihove želje. Niko kao oni nije u stanju da bude u svakom jelu mirođija i to onaj koji daje konačni, završni ukus i aromu.

Za njih nema bitnih i nebitnih stvari, za njih je sve podjednako važno i vredno. Oni nikome i ničemu ne daju apsolutno prvenstvo. Imaju krajnje polivalentna i sistematična zapažanja, angažovanja i nikada i ništa ne može ih u potpunosti vezati i zaustaviti za duže vreme.

Pretpostavlja se da bi ove osobe trebalo da se iskažu, makar u vidu hobija, kao uspešni skulptori, slikari ili graditelji. Tu su u poziciji da izraze svoju prirodu u svim praktičnim i mističnim bojama i aspektima.

5. KOMBINACIJA nepar – par – par

Roditelji bi trebalo da budu vrlo srećni kada im se rodi ovakvo dete! Naime, s njim neće imati muka tokom odrastanja, a ni kasnije u samostalnom životu. Ove osobe odlikuje izvanredna umerenost na emotivnom, duševnom i duhovnom polju, ako i na svim ostalim poljima življenja. U svemu kod njih dominira puna uravnoteženost.

Predviđa im se siguran uspeh ukoliko se budu bavili i posvetili prirodnim naukama. Može se reći da su rođeni matematičari i suptilni fizičari, ali da se mogu s maksimalnim uspehom iskazati i kao svestrani biolozi, posvećeni botaničari, analitični ekolozi. Sve što ima veze s prirodnim naukama, njima je ko pesmica koju od malena znaju i vole.

Samo oni mogu otkriti neke teorijske postavke o samoj prirodi i strpljivo i sistematski izgrađivati do tada nepostojeća poglavlja i grane pojedinih znanosti i disciplina. Svojom upornošću tope i najveće prepreke koje im se ukazuju na zacrtanom putu i uvek stižu do određenog cilja.

Oni nikada i ni pod kakvim uslovima ne dozvoljavaju sebi burnu reakciju, bez obzira na određene stvari i pojave koje izlaze iz kruga normalnosti i svrsishodnosti.

Deluju kao da ih apsolutno ništa ne iritira. To nije tačno, već oni uspevaju da sve i svakoga dovedu na pravu meru i pravo mesto, pa ne žele da prave nepotrebni cirkus.

U okolini se predstavljaju kao uvek vedre osobe kojima je stalo do opšteg dobra. Vrlo vole i zalažu se za ostvarivanje jednostavnog i mirnog života. Mogu da progutaju puno toga, ali mogu i u pogodnom trenutku da naplate račun – s kamatom

6. KOMBINACIJA par – nepar – par

Kada okolina za nekoga misli da je hladna osoba, najverovatnije se radi o ovoj osobi. Ta spoljna hladnoća, od koje mnogi zaziru, samo je posledica maksimalne uravnoteženosti (kakva se retko sreće), koja omogućuje da se u svakoj prilici reaguje britko, hladne glave i krajnje odmereno i primereno.

Takva unutrašnja postavka prema spoljnom svetu, omogućuje ovim osobama da se upuste potpuno superiorno u svako poslovanje. Posebno im od ruke ide oni poslovi gde se traži organizacija širih razmera. To ih čini zadovoljnim i nije im teško katkada i potpuno bez naknade izvršavati veliku transakciju ili operaciju. Samo oni su u mogućnosti da u svakom trenu znaju šta se događa na kom delu opsežne akcije i uvek imaju pri ruci više spremnih alternativa za svaki problem ili prepreku koja može da iskrsne.

S lakoćom i nenametljivom spontanošću i sigurnošću znaju da nametnu svoju volju okolini. Slično se događa i kada požele nekoga da podrede ili pridobiju, dovoljno im je par reči i jedan značajan pogled da od svakog naprave svog sledbenika i poslušnika.

Kada je u pitanju ova šesta kombinacija, onda se može reći da su oni ti kojima su apsolutno nepoznate ikakve duhovne krize. To im daje ogromnu prednost pred osobama iz svih ostalih kombinacija, pa ih ovi drugi smatraju hladnim i zavide im. Sposobnost da se savršeno uspešno nose sa svim problemima je primarna u njihovom životu, pa im mirniji periodi mogu biti vrlo dosadni i neinteresantni u tolikoj meri da se često upuštaju u velike pothvate od kojih unaprijed znaju da neće imati nikakve koristi.

7. KOMBINACIJA par – par – nepar

Činjenica je da u sedmoj kombinaciji astrološko-numerološkog par-nepara, egzistiraju dva para i jedan nepar. To upućuje na zaključak da je ovim osobama bliži i pristupačniji fizički svet. Međutim, neće se kod njih izgubiti ta jedna fina žica viših spoznaja. To posebno dolazi do izražaja ukoliko ove osobe odluče napraviti karijeru kao lekari, hirurzi, psiholozi ili psihijatri. Njihova dijagnostika je fantastična.

Neverovatno je s kojom brzinom i tačnošću nešto primećuju i kojom spretnošću vrše sve moguće zahvate. U tim područjima su bez premca, bilo da se radi o medicini ili ekonomiji. Uvek su prisutni sa pravim rešenjem.

Njima kao da je suđeno da pomažu drugima i da pri tome ne vode računa o svojim interesima. Uvek su pri ruci i spremni da spasu. Njima je sasvim svejedno ko je u nevolji, oni prema svima imaju podjednak tretman. Nemate popusta zato što ste im stari prijatelj, niti lošiji tretman što vas ne poznaju ili su pak s vama u svađi. Oni su univerzalni spasioci i osobe koje se na dužnosti ne mogu potkupiti.

Ova kombinacija daje osobe koje imaju vrlo široko obrazovanje, proisteklo iz još šireg pogleda na svet i fantastičnog uvida i vladanja morem tako raznorodnih područja, pojava i stvari. Mogu biti odlični u polju mistike i okultizma i mada je to oblast koja ih generalno ne privlači, oni s lakoćom mogu savladavati ovu materiju i postati uvaženi poznavaoci i kritičari iste.

Ne treba zaboraviti da su ove osobe svrstane u izuzetno racionalan tip, odnosno kategoriju koja ne veruje previše u onostrano, već se njima (ako) bavi samo kao još jednim segmentom svog ukupnog obrazovanja.

8. KOMBINACIJA par – par – par

Kod osoba rođenih u punom astrološko-numerološkom paru, naglašava se puna okrenutost zemaljskim stvarima. Takva osnova, ni u kom slučaju ne isključuje suštinsku i vrlo veliku senzibilnost kod ovih osoba i upućuje na jedan mnogo senzitivniji i dublji unutrašnji život nego što drugi primećuju i nego što sami sebi to priznaju.

Možda najbolja ilustracija za ovu tvrdnju leži u odnosu prema umetnosti. Ove osobe su svesne svojih nedovoljnih potencijala da same stvaraju umetnička dela na višem nivou pa se zadovoljavaju praćenjem i poznavanjem umetnosti na najvišem nivou.

Retko se sami upuštaju u avanturu umetničkog stvaranja jer su svesni svojih dometa. Eventualno ih može isprovocirati tuđi izuzetno nizak umetnički domet i veličanje ispraznosti, pa mogu iz vica napraviti vrlo uspešna i originalna ostvarenja.

Ali ni takva egzibicija ih ne može privući da pogaze svoju svest i poznavanje materije i se odluče da se ozbiljnije uvuku u ono u čemu što po sopstvenom mišljenju (mada objektivno to ne mora biti tako) nisu dorasli.

