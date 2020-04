Devojka mu poslala seksi snimak, a on uradio nešto nečuveno

Kada vam partner ili partnerka pošalje svoj vrući video, to je isključivo namenjeno vama! Ovaj dečko nije poslušao taj savet i to mu je upropastilo odnos sa devojkom. Svoju kobnu grešku priznao je kolumnistkinji britanskog The Sun-a, Didri Sanders.

– Izgubio sam poverenje svoje devojke nakon što sam njen seksi video pokazao svojim prijateljima. Ona je to saznala i više ne želi da razgovara sa mnom – požalio se neimenovani 23-godišnjak u pismu.

– Naš seksualni život uvek je bio pustolovan i uzbudljiv. Nakon što smo oboje zaglavili u karantinu i nismo se mogli da se vidimo, ona je za mene snimila video i poslala mi ga uz striktno upozorenje da ga ne sme videti nitko osim mene – započeo je mladić priču.

Međutim, on je imao potrebu da se pohvali prijateljima i u grupni čat im je poslao snimak. Kako to obično biva, fama je došla i do njegove devojke, koja je, razumljivo, poludela. Posramljeni mladić sada želi da se iskupi za svoj nepromišljeni postupak, ali ne zna kako.

Didri ga baš i nije utešila: „Zar si zaista iznenađen što je devojka besna na tebe zbog toga što si učinio? Kako bi se ti osećao da je situacija bila obrnuta? Šteta je učinjena i možda je prekasno za popravak. Ali iz ovoga iskustva možeš da naučiš da treba kontrolirati svoj ego kako bi izbegao slične katastrofe u budućnosti“, glasio je njen odgovor.