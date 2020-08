Istina o životu Snežane iz bajke jezivija od priče (foto)

Ceo svet zna priču o Snežani lepotica, princ, zla maćeha, otrovna jabuka, patuljci… Nakon Diznijeve ekranizacije iz 1937. ova bajka ulepšala je detinjstva generacijama dece, ali retko ko zna da su originalnu priču braća Grim, po svoj prilici, zapisala prema sudbini jedne stvarne princeze.

„Snežana“ (poznata i pod naslovom „Snežana i sedam patuljaka” ili „Snjeguljica”) je izvorno nemačka bajka. Braća Grim su je objavila 1812. u prvom izdanju njihove zbirke „Dečje i domaće bajke”. Od tada je nekoliko puta menjana da bi konačnu verziju dobila 1854. godine, piše Istorijski zabavnik.

Od tada do danas mnogi istraživači teoretisali su o tome da li je bajka zasnovana na stvarnim događajima tj. ličnosti. Danas je najprihvaćenija teorija koju je nemačkog istoričara Ekharda Sandera koju je objavio u 1994. godine u knjizi „Schneewittchen: Märchen oder Wahrheit?” (“Snow White: Fairy Tale or Truth?”).

Lepotica stradala kao žrtva dvorskih intriga

Po Sanderu, lik Snežane zasnovan je na liku grofice Margaret von Valdek. Margaret je bila ćerka grofa Filipa Četvrtog rođena 1533. godine i nadaleko poznata po svojoj lepoti.

Margaret je bila tek devojčica kada se njen otac, udovac, ponovo oženio. Zbog neslaganja sa maćehom, Margaret su poslali da živi u malom rudarskom gradu Valdek na severozapadu Nemačke.

Kada joj je bilo 16 godina Margaret je otac poslao u Brisel, na dvor Marije od Ugarske koja je bila upravitelj Holandije i sestra španskog kralja i cara Svetog rimskog carstva Karla Petog.

Lepotica je odmah privukla pažnju dvorjana i mnogi su se otimali za njenu naklonost, ali ona se zaljubila, ni manje ni više, nego u prestolonaslednika, Karlovog sina princa Filipa. Navodno, ni on nije bio imun na prelepu kneginju i između njih je ubrzo po upoznavanju buknula romansa.

