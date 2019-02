Odgovor učenika HIT na internetu: Evo zašto nisam napisao domaći (foto)

Pismeni sastav 14-godišnjeg dečaka sa objašnjenjem zašto nije napisao domaći zadatak postao je hit na internetu.

Edvard Cortez iz Kalifornije prošlog ponedeljka nije doneo domaći u školu, a za kaznu je morao da napiše zašto to nije uradio. Upravo to objašnjenje postalo je hit na internetu, a s njim su se složili i neki nastavnici, prenosi Večernji list.

So my cousin and his wife got an email from their sons teacher. He didn’t do his hw so she asked him to write a paper saying why he didn’t do his hw and this is what she got…😂🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/2eDh2IgB9X

— Lydia (@_Lyddz) February 14, 2019