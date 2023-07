Čaša tople vode sa limunom ujutro nije baš toliko zdrava koliko se misli, evo i zašto

Mnogi ljudi započinju dan ispijanjem čaše tople vode sa limunom jer veruju da je to dobro za jetru i stimuliše probavni sistem. Lekari, međutim, upozoravaju da postoji malo ili nimalo medicinskih dokaza da to ima smisla i da zapravo može da naškodi našim zubima.

“Topla voda i limun se pogrešno favorizuju kao lek za sve. Alarmantno je koliko to piće može da nanese štete zubima. I morate da znate da je šteta u mnogim slučajevima trajna”, kaže stomatolog Hana Vulno, portparol Britanske stomatološke asocijacije.

Stomatolog dr Nileš Parmar ističe za “Dejli mejl” da sumnja da je upravo ovo piće krivo za porast karijesa.

Hirurg dr Dejvid Lojd navodi da nema dokaza koji podržavaju tvrdnju da će ispijanje tople vode sa limunom očistiti ili detoksirati jetru.

“Da biste to uradili, morate prestati da pijete alkohol ili da uzimate droge. Ovo će, uz dovoljno vode tokom dana, održati zdravu jetru. Čaša tople vode sa limunom to ne može”, tvrdi on.

Gastroenterolog dr Stiven Man dodaje da postoje samo oskudni dokazi da voda sa limunom pomaže našem varenju.

“Voda sa limunom je dobra samo za rehidraciju. Štaviše, ljudi koji su osetljivi na refluks otkriće da će topla voda sa limunom pogoršati njihove simptome”, objasnio je on.

Topla voda sa limunom postala je popularna 1941. godine kada je američki dijetetičar Stenli Barouz osmislio “The Master Cleanser”, dijetu koja je reklamirala tečno čišćenje napitkom kao prirodan način za ispiranje organizma od toksina, pesticida i drugih nečistoća.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.