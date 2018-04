Smršala je 60 kilograma, a jela je samo ove tri zdrave namirnice

Keli Hogan (37) je godinama vodila borbu sa kilogramima. U jednom periodu života dostigla je čak i 118 kilograma. Nije imala samopouzdanja, a priznaje da su je se i njena deca stidela.

Međutim, ova 37-godišnja majka je jednog dana samo prelomila i odlučila da smrša. Nakon raznoraznih dijeta od kojih nije videla rezultate, iz ishrane je izbacila ugljene hidrate, piše strani sajt goodhousekeeping.com, a prenosi B92.

– Svakog dana unosim samo tri namirnice – meso, jaja i sir bez ičega drugog i nema izuzetaka – objašnjava Keli, koja danas ima 61 kilogram.

Međutim, nuticionisti se ne slažu sa njenom metodom, koja po njihovom mišljenju nije dobra za celokupno zdravlje, jer „u ovakvoj vrsti ishrane višak belančevina i masnoća dovodi do toga da metabolizam prekomerno proizvodi ketone, spojeve koji mogu da oštete bubrege, živce, jetru i druge organe“.

You're so right! But it is SO worth it! I've been plant-matter free for nearly 8 years and have never looked or felt better! Thanks! 🙂 pic.twitter.com/XixRo46RBP

— Kelly Williams Hogan (@kelly_hogan_zc) June 6, 2017