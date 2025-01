Mnogi prave ove 2 greške tokom kuvanja, a nisu ni svesni da dovode do gojenja

Čak i kada imate najbolje namere, određene greške u kuvanju mogu sabotirati vaše napore za mršavljenje i dovesti do neočekivanog gojenja

Od upotrebe previše ulja do precenjivanja veličine porcija, ove uobičajene greške mogu dodati skrivene kalorije i nezdrave masti vašim obrocima.

Liz Ričards, registrovana nutricionistkinja, otkrila je dve neočekivane greške koje možda činite dok kuvate, a koje dovode do viška kilograma.

Ekstra devičansko ulje pomešano sa rafinisanim uljima

Ekstra devičansko ulje sadrži pretežno mononezasićene masti, koje su korisne za zdravlje srca. Međutim, rafinisana ulja često sadrže više nivoe manje zdravih masti, poput omega-6 polinezasićenih masti. Neravnoteža ovih masnih kiselina može dovesti do pojačane upale, što potencijalno može doprineti gojenju tokom vremena.

„Ekstra devičansko maslinovo ulje jedno je od najčešće korišćenih ulja na planeti, ali važno je obratiti pažnju da se ne meša s rafinisanim uljima, kao što je slučaj s mnogim markama“, navodi.

Maslinovo ulje se može koristiti za svaku hranu, a idealno je za dinstanje povrća i hrane koja ne zahteva visoku temperaturu ili dugo kuvanje. Neki proizvođači smanjuju troškove i kvalitet dodajući rafinisano ulje u svoje formulacije.

Kuvanje sa uljem kanole

Ulje kanole, kao i druga ulja za kuvanje, sadrži mnogo kalorija. Ako konzumirate previše bilo kakvog ulja, uključujući ulje kanole, a da se ne osećate siti, to bi moglo dovesti do gojenja, osim ako to ne uravnotežite s ukupnom količinom energije koju trošite.

„Neka ulja su stvorena na takav način da imaju negativne efekte na zdravlje“, kaže ona.

Iako je ono popularno ulje za kuvanje i smatra se da je zdravo, „sasvim je suprotno“.

„Smatra se zdravim jer se ulje kanole proizvodi pomoću omega-3 masti, ali su te masti krhke i denaturisane tokom visoke toplotne obrade“, kaže ona.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com