„Mnogi prave ovu grešku svaki dan i zbog toga su sve deblji i deblji“: Poručuje doktor koji je ekstremno smršao

Za tri meseca je izgubio 19 kilograma

Režim ishrane zasnovan na kombinovanju namirnica popularan je i danas širom sveta. Ovaj sistem ishrane razvio je Dr Vijam Haj koji je već sa 40 godina bio srčani bolesnik i imao je velike probleme sa holesterolom i visokim pritiskom. Osim toga srčani mišić mu je bio znatno uvećan.

Shvativši da će se njegov život, ako nastavi sa istom rutinom ubrzo okončati, počeo je više pažnje da pridaje onome šta jede. Za tri meseca je izgubio 19 kilograma, a osnova njegovog načina ishrane bila je razdvajanje vrsta hrane.

On je tako podelio namirnice u tri grupe: one sa pretežnim sadržajem belančevina (meso, riba, belanac, voće, proizvodi od soje), one s pretežnim sadržajem ugljenih hidrata (sve vrste hleba, testenina, krompir, voće poput banana, krušaka i sušeno voće, med, šećer) i tzv. neutralne namirnice (povrće, pečurke, mlečni proizvodi, žumance, orašasti plodovi, biljne i životinjske masnoće).

Osnovno je pravilo da se belančevine i ugljeni hidrati ne mešaju, a neutralne namirnice mogu da se kombinuju i sa prvom i sa drugom grupom. Prema preporukama dr. Haja, za doručak bi tako trebalo jesti voće; za ručak obrok bogat belančevinama (proteinima), a za večeru ugljene hidrate, ali ne bilo kakve, odnosno ne hleb i testeninu, već voće, povrće i žitarice.

Razmak između dva obroka trebalo bi da bude najmanje četiri sata, kako bi se metabolizam ubrzao.

