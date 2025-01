Jaja su najzdravija i najukusnija ako ih pripremate na ovaj način

Svako jutro jedno jaje daje snagu telu, ali ako uzmemo u obzir da ih ponekad jedemo za ručak, odnosno da su uključena u niz jela koja inače često konzumiramo, da li to nužno dovodi do povećanja holesterola u krv? Zavisi od toga kako ih pripremite, tvrde naučnici koji su sproveli istraživanje i objavili rezultate u The Journal of Nutrition.

Tvrde da će jaja najbolje sačuvati svoju nutritivnu vrednost ako ih konzumiramo kuvana, tačnije poširana. Pored toga što kuvanje uništava salmonelu, bakteriju koja može da se „useli“ u jaje i izazove veoma neprijatne probavne smetnje, jajima pripremljenim na ovaj način podiže se i nivo proteina za čak 40 odsto, što povećava osećaj sitosti.

Najbolje ih je pripremiti tako što ćete belanca i žumanca staviti u vruću, ali ne proključalu vodu i kuvati do 3 minuta. Nikada nemojte dodavati so u vodu, jer će to razblažiti belanca.

S druge strane, ako ih pripremate kao jaje na oko, ili ih drugačije pržite, to podrazumeva veoma visoke temperature i količine ulja ili masti. Takav način pripreme smanjuje nivo vitamina i antioksidanata sadržanih u jajetu, a istovremeno aktivira holesterol. Dakle, konzumacija prženih jaja ili kajgane povećava rizik od srčanih oboljenja.

Takođe, jaja su dobar izvor biotina, koji je važan nutrijent koji se koristi u metabolizmu masti i šećera. Takođe je poznat kao vitamin B7 ili vitamin H.

Jedno istraživanje je pokazalo da naše telo može da iskoristi čak 91 odsto proteina u kuvanim ili poširanim jajima, u poređenju sa samo 51 odsto ako ih konzumiramo sirova, koja su nekada bila pripremljena sa šećerom i davana rekonvalescentima ili deci koja su se slabije razvijala. .

Pretpostavlja se da je uzrok tome činjenica da toplota dovodi do strukturnih promena u proteinima jajeta – oni stvaraju nove veze sa drugim proteinima oko sebe, koje telo lakše koristi.

Stoga, kraće i manje vruće metode kuvanja pomažu da se zadrži većina hranljivih materija u jajima.

