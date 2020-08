Američki preduzimač pre četiri godine upozorio Libance na opasnosnost od hemikalija

Američki preduzimač je pre četiri godine upozorio libanske lučke zvaničnike na nesigurno skladištenje opasnih hemikalija u luci u Bejrutu gde su se prošle nedelje dogodile eksplozije u kojima je poginulo više od 170, a povredjeno više hiljada ljudi, rekli su američki zvaničnici.

Nema medjutim indikacija da je preduzimač svoju zabrinutost tada preneo Vladi SAD, ali je ta njegova procena pomenuta kratko u telegramu Stejt departmentu na četiri strane o čemu je najpre izvestio Njujork tajms.

Telegram označen kao osetljiv bavio se uglavnom libanskim odgovorom na eksploziju i u njemu je, izmedju ostalog, navedeno odakle je stigao amonijum nitrat koji je 4.avgusta detonirao i izazvao eksploziju, kako se veruje.

U telegramu takodje piše da je osoba koja je savetovala libansku mornaricu, na osnovu ugovora sa mornaricom SAD od 2013. do 2016, rekla da je „izvršila inspekciju bezbednosnih mera lučkog postrojenja i izvestila lučke zvaničnike o nebezbedom sladištenju amonijum nitrata“.

Zabrinutost zbog visoko eksplozivne hemikalije bila je poznata Vladi Libana pre smrtonsne eksplozije, rekli su zvaničnici.

Preduzimač, čije se ime ne pominje i koji je sada radi u Ukrajini za Stejt department, bio je u Libanu da da instrukcije pripadnicima libanske mornarice i dok je bio tamo nakratko i na brzu ruku je proverio fizičko ozbebedjenje postrojenja 2015. ili 2016. godine na zahtev lučkog zvaničnika, prenosi Asošiejted pres.

On je primetio propuste u pokrivanju bezbednosnih kamera i drugim aspektima upravljanja lukom,a dok je bio u skladištu gde se nalazi amonijum nitrat video je da je ventilacija loša, da je fizičko obezbedjenje neodgovrajuće i to je rekao lučkom zvaničniku koji ga je pratio.

Ne zna se da li je taj zvaničnik o tome obavestio nadležne.

Hiljade tona amonijum nitrata nalazile su se u skladištu više od šest godina, a najviši politički i bezbednosni zvaničnici su to znali.

U katastrofalnoj eksploziji pre nedelju dana poginula je 171 osoba, a 6.000 ljudi je povredjeno i Liban je upao u još dublju politički krizu.

Sinoć je u Bejrutu obeležena nedelja dana od te najgore mirnodopske katastrofe u Libanu mešavinom tuge i besa, navodi Frans pres. Ostavka Vlade Libana u ponedeljak nije umanjila gnev koji je izazvala eksplozija, ostavivši oko 300.000 ljudi bez krova nad glavom.

Protesti su nastavljeni sinoć četvrti dan zaredom i desetine demonstranata se sukobilo sa bezbednosnim snagama pokušavajući da probije barijere postavljenje ispred zgrade Parlamenta u centru Bejruta.

Libanski Crveni krst je saopštio da je 10 ljudi prebačeno u bolnicu, a da su još 32 osobe povredjene i da im je pomoć ukazana na licu mesta.

Demonstranti su rekli da smatraju ostavku Vlade beznačajnom ako ne usledi smena čitave libanske političke elite. Uz sve te nevolje u utorak je zabeležen i najveći dnevni broj zareženih korona virusom od početka pandemije, 309 i sedam smrtnih slučajeva.

Zdravstveni zvaničnici upozorili su da haos koji je izazvala eksplozija može da dovede do naglog porasta infekcija.

(Beta)

