Dr Nestorović o leku remdesivir: Ovde nije reč o medicini, na kraju priče uvek je Bil Gejts

Pulmolog dr Branimir Nestorović izjavio je da lek remdesivir nije efikasan u lečenju korone i da je iznenađen što ga je EU odobrila, ocenjujući da tu nije reč o medicini, već uticajima, kao i da se „na kraju priče uvek dođe do Bila Gejtsa“. Ukazao je i da sada više oboljevaju mladi, što pokreće pitanje da li je reč o novom virusu.

Nestorović je, gostujući na Prvoj televiziji, rekao da je u junu krenuo novi talas koji ne izgleda kao prvi.

„Više nisu toliko stariji ljudi ugroženi, već mladi i radno sposobni, sa obostranim zapaljenjem pluća. Mene je to asociralo da li je u pitanju isti virus, nešto mi ne liči…“, rekao je Nestorović, napominjući da ta teza još nije potvrđena.

Ovde nije reč o medicini, već o uticajima

Dr Nestorović je rekao i da je remdesivir jako malo efikasan i da nije dao neke rezultate.

„Ja bih bio protiv da se to kod nas nabavlja. Iznenadio sam se što ga je EU prihvatila i odobrila. Sećate se kampanje protiv hidroksihlorokina? On košta pet evra, a remdesivir oko 930. Ovo više nije priča o medicini već o uticajima, na kraju te priče uvek se dođe do Bila Gejtsa. Donald Tramp je rekao da neće uzeti remdesivir, zbog čega ne govori sa svojim glavnim epidemiologom Entonijem Faučijem. Kod njih vakcina slabo ide, efikasnost je jako mala i sumnjaju da će je napraviti“, rekao je Nestorović, prenosi portal Mondo.

On je, takođe, ukazao i da test na antitela nije mnogo pouzdan.

„Nemojte da se sekirate ako ih nemate. Izgleda da kontakt sa decom dovodi do stvaranja imuniteta. U Italiji je preminuo samo jedan pedijatar u prethodnom periodu, ali on je bio star, imao je više od 70 godina“, naveo je doktor Nestorović i dodao:

„Svaka epidemija se završi, a meni ova deluje kao potpuno nova“.

Nestorović je rekao i da bi trebalo ispitati od čega je umrlo 17 ljudi u dva dana ljudi.

„Mi sada nismo u ozbiljnoj situaciji, ali jeste interesantno da je umrlo 17 ljudi za 48 sati. Trebalo bi da Ministarstvo zdravlja oformi grupu i analizira šta se desilo. Mi i Severna Makedonija imamo porast broja obolelih i zaraženih, to je očekivano, ljudi su bili zatvoreni dva meseca i sada se zaražavaju. Mene 200 i nešto slučajeva dnevno ne potresa, ali nije jasno zašto imamo povećan broj mrtvih“, naveo je Nestorović, prenosi Telegraf.

(Sputnjik)

