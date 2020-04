Ne, to nije tornado: Pogledajte snimak pažljivije! (video)

Nauka ima objašnjenje.

Mnoge koji su imali prilike da pogledaju video, isti je ostavio bez daha. Ovaj neverovatan prizor snimljen je na nebu iznad indijske države Gudžarat, a fascinantna pojava se u ornitologiji naziva murmuracija.

Reč je o „rojenju“ jata čvoraka (Sturnus vulgaris) koje je zapravo prirodni fenomen, gde se jato kreće jedinstveno, u trenutku se razdvaja, prevće i talasa po nebu. Jato može sadržati više desetina hiljada jedinki, a još nije potpuno razjašnjeno zbog čega dolazi do murmuracije.

This phenomenon is called as murmuration. Nature’s extravaganza when birds dance in a group. Can be seen in many cities of Gujarat. Normally. pic.twitter.com/5fmRz7FDyE

— Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) April 4, 2020