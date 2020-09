Radovanović: Kon je imao stvaran broj umrlih sve vreme

„Obradio sam podatke do juna meseca – tri puta je bilo više smrtnih slučajeva od kovida 19 nego što je bilo pismeno prijavljeno“, to je rečenica epidemiologa Predraga Kona koja potvrđuje sve dosadašnje sumnje u tačnost zvaničnih podataka, a otvara i neke nove nedoumice i nepoverenje.

Mediji su više puta ukazivali na to da su cifre o broju zaraženih i umrlih od kovida daleko veće od zvaničnih, a o tome je glasno govorio i epidemiolog Zoran Radovanović. U izjavi za Nova.rs, on kaže da veruje u to da su nadležni sve vreme imali prave podatke i da je tragično ukoliko to nije bilo tako. Smatra da je cilj bio da se situacija pokaže boljom nego što jeste.

Iz izjava Predraga Kona može se zaključiti da je za drastično različite i umanjene podatke odgovoran operativni sistem i podaci koji su naknadno pristizali, ipak, Radovanović ne veruje u to.

On ističe da je i ranije ukazivao na to da je po računici koju je izneo predrag Kon samo u Beogradu od korone umrlo onoliko koliko ih je zvanično preminulo u celoj Srbiji i da su brojevi umanjeni.

“Ono što je Peca i ranije govorio da su oni na ulazu dobijali samo cedulje, to je kao da vam ponudim brak, a nikada vas nisam ni video i ne znam da li ste bili u zatvoru ili ste bili princeza. To je potpuno besmisleno”, smatra Radovanović i veruje da su članovi Kriznog štaba imali i još uvek imaju te podatke.

“Suština je u tome da ste vi sve vreme mogli za neku pojedinačnu opštinu ili grad da dobijete podatke. Epidemiolog pritisne dugme na kompjuteru i dobije svoje podatke za, na primer, Obrenovac, i oni su tačni. Kada saberete sve te podatke dobijete cifru za celu Srbiju. Odjednom se ti celokupni podaci smanje za nekoliko puta. Jedino da neko u ‘Batutu’, kada je u pitanju zbir, on skreše, podeli sa tri ili sa četiri”, navodi Radovanović.

Gostujući u emisiji “Pregled dana” NewsmaxAdria Kon je govorio o slabostima informatičkog sistema iz kojeg smo dobijali zvanične podatke.

“Mi prvi put koristimo jedan informatički sistem. On u jednom trenutku nije bio dovoljno precizan i – ne mogu da tvrdim zašto – negde od sredine juna, on nije bio precizan. Mi nikada nismo radili po tom sistemu, nikada do sada nismo imali takav nadzor. Inače imamo nešto sasvim drugačije nešto što redovno funkcioniše”, rekao je Kon, dodavši da to nije sada bilo moguće zbog masovnosti. Cilj je bio da se prikažemo boljim nego što jesmo i oni ne mogu sada to da priznaju”, rekao je Kon.

(Nova.rs)

