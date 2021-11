Seničić: Savet putnicima da iskoriste svoja putovanja

BEOGRAD – Savet svim putnicima koji nisu realizovali putovanja zbog pandemije korona virusa je da je najsigurniji način da dođu do svog novca da iskoriste svoja putovanja, poručio je danas Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić rekla je danas da je produžen rok za zamenska putovanja do 31. decembra 2022. godine, a Seničić je za Tanjug TV rekao da je ovo realan rok i da agencijama treba mogucnost da realizuju ta putovanja u toku naredne sezone.

On je naglasio da nije dovoljno to što su agencije radile samo tri meseca u protekle dve godine da bi se obezbedilo dovoljno novca da se pokriju troškovi koje su imali, kao i da u ovom treutku turističkih putovanja ima jako malo, a da je pitanje kako će se to odvijati zbog epidemije u narednom periodu.

Prema podacima YUTA, do sada je iskorišćeno 53 odsto zamenskih putovanja, što je daleko manje nego što se očekivalo da će biti realizovano i to je dovelo do problema egzistencije velikog broja turističkih agencija u Srbiji, naveo je Seničić.

On je rekao da je za sve one koji ne budu uspeli ili iz nekog razloga ne budu mogli da realizuju zamensko putovanje ostaje obaveza da se novac obezbedi 1. januara 2023. godine.

Ministarka Matić je izjavila da je na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojena izmena uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled pandemije kovida-19.

„Zbog pandemije i masovnih otkazivanja turističkih putovanja, koja su delimično ili u celosti uplaćena zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, produžen je rok za korišćenje zamenskih putovanja do 31. decembra 2022. godine“, rekla je Matić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.