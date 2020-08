Skandal: Promovisao domaći turizam, letovao u Italiji (foto)

Direktor Agencije za razvoj turizma Irske, Majkl Kouli, podneo je ostavku pošto nije poslušao savet sopstvene Agencije i proveo odmor u domovini, već se uputio u Italiju.

Fáilte Ireland chairman Michael Cawley resigns after travelling to Italy on holiday https://t.co/6azzsCjAQf pic.twitter.com/a4FgiemdF2

Ostavku je najavio sam Kouli, rekavši da je odlučio da odstupi jer ne želi da „ovo pitanje nanese štetu ogromnim naporima Agencije (Fáilte Ireland) u obnovi turističke industrije u Irskoj“.

Kouli je otputovao u Italiju na godišnji odmor i tako potpuno ignorisao savete vlade da se izbegavaju nepotrebna putovanja u inostranstvo tokom pandemije koronavirusa. Da ironija bude veća, Koulijeva Agencija takođe sprovodi veoma agresivnu kampanju da ohrabri Irce da tokom pandemije odmor provedu u domovini.

Koulija su na odmoru u Italiji otkrili novinari irskog izdanja Independenta, što je ubrzo doprlo do njegovih pretpostavljenih. Neposredno pre podnošenje ostavke, direktora Agencije je pozvala ministarka turizma, Ketrin Martin, rekavši mu da je „razočarana“ vešću o njegovim letnjim avanturama u inostranstvu.

Coronavirus in Ireland – Failte Ireland chairman Michael Cawley quits after travelling to Italy on holiday https://t.co/LH0HkQq2Bz

