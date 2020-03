Spremne Nove mere za Beograd

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će Grad Beograd sutra doneti odluku da prodavnice mešovite robe rade do 15 sati radnim danima, a vikendom do 13 sati, s ciljem da svi koji rade u tim objektima mogu da se vrate svojim kućama, u skladu sa odlukom o zabrani kretanja.

Takođe sutra će biti doneta odluka i da se zatvore sve pijace na teritoriji grada Beograda, u skladu sa odlukom Vlade Srbije, najavio je Goran Vesić za B92.

Kreće dezinfekcija po stambenim blokovima

On je istakao da od utorka kreće dodatna dezinfekcija prostora između velikih stambenih blokova i zgrada pikap vozilima koji su korišćeni za prskanje komaraca, a sada su prilagođeni za nove uslove.

– Već od utorka videćete pikap vozila sa raspršivačima koje koristimo za prskanje komaraca iz kojih će se dezinfikovati unutarblokovski prostori oko zgrada. Od sutra će Grad Beograd objavljivati i broj zaraženih od korona virusa po beogradskim opštinama koje objavi „Batut“, jer se Beograd dosad posmatrao kao celina – najavio je Vesić.

Dodatne mere u kladionicama i frizerskim salonima

Takođe je istakao da se kao dodatne mere uvodi da frizerski saloni, sportske kladionice i slični objekti ne mogu da rade ukoliko ne primaju samo jednu osobu na uplatnom mestu ili u salonu.

– Bilo je pokušaja prethodnih dana da ti objekti rade tako što je u njima više ljudi, pa se zaključaju kao neki saloni i time misle da su nekog prevarili. Na taj način ugrožavaju zdravlje i zaposlenih i korisnika takvih prostora. U Surčinu smo našli kladionicu u kojoj je komunalna milicija zatekla pet ljudi na malom prostoru. Još je i kafić radio. Oni su odmah zatvoreni, Sve mere koje se sprovode u Srbiji, ali i čitavom svetu se sprovode da bi se ljudi zaštitili od epidemije. I zbog takvih neodgovornih građana je u više navrata intervenisala policija, komunalna milicija i to će činiti dokle traje vanredno stanje – upozorio je Vesić.

I dalje ima šetača po parkovima

On je podsetio da je juče i danas obilazio beogradske parkove i šetališta i molio građane da ne izlažu sebe i druge od širenja zaraze.

– Posle jučerašnjeg apela grada i države, danas je situacija bila bolja. Zahvaljujem se građanima koji su prihvatili te sugestije, mada je i danas bilo problema u Čuburskom i Karađorđevom parku, mahom mladih ljudi. Hvala bogu da su u manjini, jer je ova situacija pokazala da imamo sjajne primere mladih ljudi koji volontiraju, i na hiljade drugih heroja Beograda koji pomažu da se ova situacija što pre prevaziđe – naveo je zamenik gradonačelnika.

On je ponovo uputio apel građanima da poštuju sve mere iako, kako je rekao, zna da to nije lako, ali je dodao da ovo nije normalna situacija.

– Ako hoćemo da sprečimo scenario koji se dešava u Italiji, Njujorku, Britaniji moramo svi da poštujemo sve propisane mere, jer je to jedini način da preživimo. Ovo nije igra niti ničiji hir, ovo je borba za živote – ukazao je Vesić i podsetio da kod epidemije virusa i jedan odsto neodgovornih može da ugrozi ostalih 99 odsto stanovništva.

Posle Sajma – „Pionir“ i „Hala sportova“

On je dodao da se suočavamo sa teškom borbom pritiv korona virusa i dodao da ta borba mora biti dobijena gvozdenom disciplinom. On je dodao da se nada da će bolnica na Beogradskom sajmu biti dovoljna da zbrine sve lakše slučajeve, jer u suprotnom, podsetio je, biće preuređene u bolnice hala „Pionir“ i „Hala sportova“ na Novom Beogradu.

Privremena bolnica na Beogradskom sajmu

Vesić je istakao da je snabdevanje penzionera jutros u Beogradu prošlo bez ikakvih problema, te da su sve mere zaštite ispoštovane. Kada je reč o dostavljanju paketa za penzionere koji imaju manja primanja od 30.000 dinara, Vesić je istakao da je do jučerašnjeg dana isporučeno oko 45.000 paketa opštinskim centrima za socijalni rad, od kojih je 25.000 paketa bilo podeljeno penzionerima na adrese. Do kraja dana će, kako je najavio, opštinskim centrima biti isporučeno dodatnih 15.000 do 20.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama, a sve u saradnji sa Privrednom komorom Srbije kompanijama koje su donatori.