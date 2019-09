I to postoji, a ništa im ne fali: NEVINI sa 30+

„Imam 35+, heteroseksualac sam, ali sam još uvek devac.

Nikada nisam ni imao devojku.

Pitam se šta je to u mom psihofizičkom razvoju krenulo naopako pa nisam ostvario bliskost sa nekom.

Ima li ovde još nevinih muškaraca i koliko vas to opterećuje?

Žene, kako gledate na muške devce 30+?

Da li biste otkačile vezu u povoju nakon što vam on to pomene, iako ste imali dobru hemiju do tada?

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, prosečna starost Amerikanaca u kojoj gube nevinost (ovde definisane kao vaginalni seksualni odnos) je 17,1 za muškarce i žene.

CDC takođe navodi da device (devci) čine 12,3 odsto žena i 14,3 odsto muškaraca starosti od 20 do 24. Taj broj padne ispod 5 procenata i za muške i ženske device starosti od 25 do 29 i ide ka 0,3 za device uzrasta od 40 do 44.

Koje sve Vizards veštine stičemo na ovom nivou devičanstva?“ (mekflaj)

Napišite i Vi šta mislite o ovome na Forumu Krstarice…