Istraživanja pokazuju: najsrećniji parovi su oni koji imaju seks (samo?) jednom nedeljno!

Češći seksualni odnosi ne moraju biti spas za vezu. To jednostavno nije obična matematika – što češće, to bolje, navode kanadski istraživači u časopisu „Social Psychological and Personality Science“.

„Naše istraživanje sugeriše da parovi ne moraju da imaju kao cilj što češće seksualne odnose, već održanje veze sa svojim partnerom“, rekla je vodeći autor studije Ejmi Muise, doktor nauka na Univerzitetu u Torontu.

Rezultati su dobijeni na osnovu tri studije u koje je bilo uključeno više od 30.000 osoba.

Kako učestalost seksualnih odnosa utiče na blagostanje?

Nije iznenađujuće saznanje istraživanja da je parovima dobar seks u principu važniji nego novac. Pa ipak, istraživači nisu našli egzaktnu granicu ili nivo koji pokazuje „koliko seksa – toliko sreće“.

Da bi stekli uvid u stvarno stanje, istraživači su analizirali rezultate istraživanja sprovedenih u SAD svake druge godine u periodu između 1989. i 2012. godine. Fokusirali su se na odgovore više od 25.000 ljudi, starosti od 18 do 89 godina.

Učesnici ispitivanja odgovarali su i na pitanja o učestalosti svojih seksualnih odnosa i uticaju seksa na osećaj sreće. Ispitanici su imali odgovore u rasponu od nemanja seksualnih odnosa pa do četiri ili više puta nedeljno.

U drugoj studiji, istraživači su analizirali odgovore o seksualnim odnosima 335 osoba (onlajn anketa), od kojih je većina heteroseksualna.

Na kraju su analizirani rezultati treće studije u kojoj je oko 2400 venčanih heteroseksualnih parova anketirano 3 puta tokom perioda od 14 godina.

„Među parovima, oni koji su imali više seksa, bili su srećniji do tačke učestalosti, u proseku, od oko jednom nedeljno“, rekla je autor studije Ejmi Muise: „Nije bilo loše ni kada su parovi imali češće seksualne odnose nego jednom nedeljno, ali to jednostavno nije bilo povezano sa većim blagostanjem.“

Istraživači su utvrdili da nije bilo nikakve razlike u nalazima na osnovu pola, gdina starosti, dužine trajanja veze ili vremena trajanja seksualih odnosa. Rezultati nisu dokazali da učestalost seksualnih odnosa utiče na sreću, jer istraživanje nije bilo dizajnirano tako da dokaže uzročni efekat. Veći broj seksualnih odnosa tokom nedelje nije pokazao „više sreće“ u vezi.

Istraživači napominju da veza između seksa i sreće samaca zavisi od odnosa sa drugom osobom ili od seksualne prijatnosti izvan zvanične ili nezvanične veze.

Studija je takođe pokazala da je seks jednom nedeljno – prosečan i uobičajen među parovima, a baš „nedeljni seks“ donosi im i sreću.

„Izgleda da je prosečna učestalost seksualnih odnosa maksimalno korisna za dobrobit života udvoje“, rekala je gospođa Muise. „Vrlo je verovatno da je nedeljni seks dovoljan da prosečan par održi svoju bliskost u vezi i da se oseća kao da ima aktivan seksualni život, i to je razlog zašto mi to vidimo to kao neku prosečnu nivelacionu tačku.“

Drugo mišljenje

Rasel Smit, profesor ekonomije na Univerzitetu Monaš u Australiji, koji proučava seksualnost, rekao je da učestalost seksa nije jedini faktor koji utiče na blagostanje parova.

Njegova istraživanja pružila su dokaze za pretpostavke: „Parovi su srećniji kada je seks bolji. Muškarci su obično srećniji zbog fizičkih aspekata seksa, dok ženska sreća više zavisi od emocionalnih aspekata.“

Postavlja se pitanje zašto ne bi važilo pravilo što više seksa, to veća sreća.

„To je kao da jedete sladoled“, odgovorio je Smit. „Vi uživate u svom prvom sladoledu. Uživate i u drugom sladoledu, ali ne toliko. Možda će biti malo bolji užitak i prilikom lizanja trećeg sladoleda, ali što više sladoleda, to vam se više kvari uživanje i počinjete da brinete o zdravlju, zbog kalorija ili drugih razloga.“

Zaključak

Autori smatraju da njihovi nalazi ne znače da parovi treba obvezno da imaju više ili manje seksa da bi dostigli nedeljni prosek, ali treba da razgovaraju o tome da li su njihove seksualne potrebe zadovoljene.

„Važno je održati blisku vezu sa partnerom bez pritisaka na učestalost seksualnih odnosa. Oni bi trebalo da budu spontani i onda kada partnerima odgovara“, kaže Ejmi Muise.