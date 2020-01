Najčešći razlozi zašto neke žene osećaju bol tokom seksa

Prema mišljenju opstetričara i ginekologa, gotovo tri od četiri žene osećaju bol tokom snošaja u nekom trenutku svog života. Bilo da je bol prolazna ili hronična, može biti neverovatno frustrirajuća. Što je još gore, mnogo žena trpi umesto da potraži pomoć, piše Health24.

Ukoliko vam lekar u prošlosti nije bio od pomoći u vezi s bolom koji osećate, savet ženama je da pronađu doktora s kojim stvarno mogu da razgovaraju. Evo nekoliko razloga koji potencijalno dovode do nelagode ili boli tokom odnosa.

Medicinski problem

Bol tokom seksa često je podstaknut medicinskim stanjem, kaže akušer i ginekolog Draion Burč. Vaginitis ili upala vagine izazvana gljivičnom infekcijom ili polno prenosivom bolešću jedan je od najčešćih uzroka.

„Postoje i strukturni nedostaci koji uzrokuju bol i koji na kraju mogu nda zahtevaju čak i operaciju, poput „zavaljene maternice“, napominje on.

U nekim slučajevima, bol može biti uzrokovan i drugim spoljnim faktorima kao što su endometrioza, infekcije bešike, ciste na jajnicima i fibroidi maternice.

Hormoni

„Takođe možete imati vaginalnu suvoću uzrokovanu padom nivoa estrogena zbog stresa, lekova ili menopauze“, objašnjava Burč.

Estrogen je ono što održava ekosistem vagine optimalnim i on je čini podmazanom, pa bi bilo kakve fluktuacije vezane za ovaj hormon mogle otežati seks. Smanjenje estrogena može biti uzrokovano i histerektomijom (koja često dovodi do rane menopauze), zračenjem ili hemioterapijom ili hirurškim uklanjanjem jajnika.

Ukoliko je to slučaj, opet je od presudnog značaja da se obratite svom lekaru koji vam može preporučiti promene načina života ili čak hormonsku terapiju.

Lubrikanti

Ne potcenjujte snagu lubrikanata! Iako se vagina prirodno podmazuje, bilo da je to zbog gore spomenutih medicinskih razloga ili nekog drugog, mnoge žene dole osećaju suvoću. Dobra vest je da će vam lubrikanti možda pomoći u nevolji.

Ginekolozi i stručnjaci iz srodnih oblasti preporučuju da odaberete lubrikant koji je blizu prirodnoj pH ravnoteži da biste izbegli alergijske reakcije.

Veliki penis

Veće nije uvijek bolje, pogotovo kada je u pitanju penis. Neke žene imaju problema s prilagođavanjem velikom penisu, ali to ne znači da bi trebalo da odustane od svog partnera samo zato što je on posebno obdaren. Ukoliko sumnjate da je to možda problem, pokušajte s promenom poza.

Seksualne traume

„Žene mogu doživeti bol tokom seksa zbog straha od seksualnog napada“, kaže Burch.

U nekim slučajevima, psihološka trauma može uzrokovati da se vaginalni mišići nehotice zategnu ili grče tokom seksa, što se obično naziva vaginizam.

U tom slučaju, Burč upućuje žene psihijatru ili preporučuje tzv. biofidbek, tj. poseban režim vežbi za opuštanje vaginalnih mišića, prenosi Prva.rs.