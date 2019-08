Pastuvi ili kaluđeri: saznajemo koliko su Srbi seksualno aktivni

Rezultati istraživanja agencije “Smart plus research” pokazuju da 2,4 odsto ljudi u Srbiji ima seks svakog dana, prenosi B92 na svom sajtu.

Istraživanje internet-populacije obuhvatilo je 1.050 ispitanika iz čitave Srbije i pokazuje kakve su seksualne navike oba pola.

Da svaki dan ima seks izjavilo je samo 2,4 odsto ispitanika i to više od polovine muškaraca. Rezultati su pokazali da je među njima najviše ispitanika oba pola iz Beograda (3,5 odsto). Najviše seksa posle Beograđana imaju stanovnici zapadne Srbije i Šumadije, ali i istočne i južne Srbije, pa tek onda Vojvodine, prenosi B92.

Više puta nedeljno seks ima 23,7 odsto ispitanika, a jednom nedeljno 19 odsto. Najveći postotak ispitanika je od seksa apstiniralo nekoliko meseci, čak 33,8 odsto, a nije zanemarljiv ni broj od 12,7 odsto onih koji su na seks čekali godinu do dve dana i to najviše u starosnoj grupi od 25 do 34 godine i od 35 do 44 godina.

Iako možda imaju najčešće seksualne odnose, Beograđani prednjače i u apstiniranju, pa je tako čak 5,3 odsto stanovnika glavnog grada na seks čekalo i do pet godina, pokazuju rezultati istraživanja agencije “Smart plus research”.

(Danas)