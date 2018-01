U novije vreme, pored klasičnih sredstava za kontracepciju, postoji i tzv. pilula za dan posle. Mnoge žene i devojke ne znaju, nažalost, da postoji sredstvo za urgentnu kontracepciju.

„Pilula za dan posle“ je sredstvo za kontracepciju koje se koristi posle odnosa (postkoitualna kontracepcija). Ovo sredstvo ne treba preterano često koristiti, ali je veoma efikasno protiv neželjene trudnoće kada druga sredstva otkažu ili dođe do neplaniranog odnosa bez kontracepcije.

Kako se koristi „pilula za dan posle“?

„Pilula za dan posle“ je u stvari sredstvo koje sadrži dve pilule koje se koriste jedna za drugom u roku od 12 do 16 sati. Ukoliko dođe do nezaštićenog polnog odnosa a pacijentkinja ne želi trudnoću (iz raznih razloga), onda najkasnije u roku od 72 sata treba da popije prvu tabletu, a drugu nakon 12, a najkasnije 16 sati. Što se pre uzme prva tableta, to je delovanje bolje. Naravno, pre upotrebe svakog leka treba detaljno proučiti uputstvo o korišćenju leka (preparata).

Kada treba koristiti „pilule za dan posle“?

„Pilula za dan posle“ koristi se u slučajevima kada je planirana kontracepcija „zatajila“, a to može biti:

pogrešna upotreba kondoma pri odnosu

spadanje ili „bušenje“ kondoma tokom snošaja

pomeranje ili pucanje dijafragme za kontracepciju

kasno reagovanje prilikom prekinutog snošaja

greška (zaboravljanje) prilikom uzimanja klasičnih pilula za kontracepciju

greška u određivanju plodnih dana

ispadanje (izbacivanje) intrauterinog uloška, tj. spirale

Pored navedenih razloga za korišćenje ovakve kontracepcije, „pilula za dan posle“ može se koristiti i iz sledećih razloga:

ukoliko je trudnica bila izložena nekim drugim faktorima koji oštećuju plod (zračenjima ili opasnim lekovima), pa se posle toga trudnoća ne preporučuje

posle neželjenog nasilnog seksuanog odnosa, tj. silovanja

Kako deluje „pilula za dan posle“?

Ovo je hormonski preparat za kontracepciju i deluje tako što ometa ovulaciju, oplodnju i usađivanje oplođene jajne ćelije u matericu.

Kada ne treba koristiti „pilulu za dan posle“?

Ove pilule ne treba koristiti pre odnosa kao kontracepciju, niti kada je već „nastala trudnoća“, pošto u tim slučajevima nema efekta; pilula može imati samo nepoželjne posledice.

Da li treba konsultovati lekara povodom upotrebe ovih lekova (preparata)?

Poželjno je konsultovati lekara povodom upotrebe ovih sredstava, kako bi se pacijent upoznao sa mogućnostima ovog sredstva, kao i sa eventualnim neželjenim efektima.

Iako je „pilula za dan posle“ (neki je zovu i „pilula za jutro posle“) pouzdano sredstvo, ne treba je koristiti kao jedino sredstvo za redovnu kontracepciju, već samo u specijalnim i hitnim slučajevima. Treba, takođe, znati i da ove tablete ne štite ženu od polnoprenosivih bolesti.