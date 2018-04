Otkrivamo od čega sve možete da zatrudnite i dobijete polnu bolest

Mogu li zatrudneti ako…? Mogu li dobiti polnu bolest ako…? Na ova pitanja postoji veliki broj odgovora. Prepliću se mitovi i istine, a kada se oslonimo na mit, posledice mogu biti užasne.

Bez obzira na to da li ste muškog ili ženskog pola i koliko imate godina, treba da znate istinu i proverite svoje znanje o željenoj-neželjenoj trudnoći i seksualno prenosivim bolestima.

ČINJENICE

Prosto rečeno za trudnoću: „Dovoljno je da jedan spermatozoid iz muškog polnog organa dođe do ženske jajne ćelije i opolodi je.“ Zapamtite da su spermatozoidi koji se nalaze u spermi veoma otporni. Oni su „dizajnirani“ tako da pređu od tačke A (muškarac) u tačku B (žena). Spermatozoidi imaju „sopstveni um“, a sve što žele jeste da stignu do ženskog jajeta. Oni to rade na bilo koji način i mogu preživeti u materici čak i po nekoliko dana.

Što se tiče polno prenosivih infekcija (bolesti): „Infekcija sa jedne osobe na drugu može da pređe seksualnim činom, ali i petingom, oralnim ili analnim seksom, pa čak i preko veša ili vode.“

MITOVI I ISTINE

Navodimo mitove ili zablude o seksu i trudnoći. Neki od njih mogu biti smešni, ali uvek iznenađuje ono u šta neki ljudi veruju:

Može li se zatrudneti ako se penis izvuče pre ejekulacije?

Može li se zatrudneti ako se samo ubaci vrh penisa u vaginu? Može li se zatrudneti petingom ili obostranom masturbacijom ako smo goli?

Mnogi tinejdžeri veruju: „Ako se ne ejakulira u vaginu, neće doći do trudnoće“. Ili: „Ako penis uđe u vaginu samo nekoliko puta ili se masturbacijom ejakulira po stomaku, devojka-žena neće zatrudneti.“

Sve navedeno je pogrešno.

Da li ste znali da postoji pre-ejakulacija? To je tečnost koja izlazi iz penisa pre nego što muškarac ejakulira. Ova tečnost sadrži spermu, a spermatozoidi će učiniti sve što mogu da dođu do jajeta. Ako je bilo kakvo seme iz penisa došlo u kontakt sa bilo kojim delom vaginalnog područja, postoji rizik od trudnoće, a to važi i ako se semena tečnost „prospe po stomaku“.

Tokom prvog seksualnog odnosa ili ako žena ne doživi orgazam, neće biti trudnoće?

Koji je seksualni odnos po redu i da li ima ili nema ženskog ili muškog orgazma – ništa od toga ne utiče na to da li se jajna ćelija može oploditi, jer je potreban samo jedan spermatozoid da dođe do nje.

Plodni i neplodni dani?

Neki parovi koriste „metod ritma“ kontracepcije, pa pokušavaju da imaju seks samo tokom „sigurnih neplodnih“ perioda ženskog mesečnog menstrualnog ciklusa, pa čak i tokom menstruacije.

Nažalost, i tada postoji visok rizik od trudnoće jer je kod veoma malog broja žena „zagarantovana tačnost u dan plodnih i neplodnih dana“. Spermatozoid, kao što smo rekli, može da živi i nekoliko dana u vagini, a ako je žena „u ovulaciji“, onda dolazi do oplodnje jajne ćelije.

Postoji i rizik od seksualno prenosivih infekcija prilikom svake vrste nezaštićenog seksa (bez kondoma).

Seksualne poze

Postoje mitovi da određene seksualne poze sprečavaju trudnoću, a druge poze „garantuju“ trudnoću.

Pogrešno.

Vaginalni seks u bilo kojoj poziciji nosi rizik od trudnoće, pa čak i tokom oralnog ili analnog seksa (mada je manja verovatnoća) neki spermatozoid može da dospe u vaginu.

Što se tiče vaginalnog, oralnog ili analnog seksa, od seksualno prenosive infekcije i bolesti uvek postoji rizik.

Skokovi posle seksa, seks u vodi i ispiranje vagine – sprečavaju trudnoću?

Ako devojka skače nakon seksa – neće zatrudneti – još jedan mit ili zabluda, jer ako je spermatozoid stigao do jajne ćelije, tu ništa ne pomaže.

I seks u vodi (kada, bazen, jezero, more…) može dovesti do trudnoće i to se stvarno dešavalo, mada veoa retko. Svaki kontakt sperme sa vaginom povećava rizik od trudnoće. Ako je temperatura vode pogodna, sperma može preživeti izvan tela i desetak minuta.

Ispiranje vagine mlazom vode ili gaziranim bezalkoholnim pićem nakon seksualnog odnosa – u retkim slučajevima može sprečiti trudnoću, ali ako je semena tečnost došla do jajne ćelije, oplodnja je veoma verovatna.

Žena ne može da zatrudni dok doji? Žena koja ima unučiće ne može da zatrudni?

I ovo su velike zablude jer žena dok ima ovulaciju, makar ona bila i neredovna, može ostati u drugom stanju, može se naći jedan spermatozoid da oplodi jednu jajnu ćeliju.

Žene koje su rano rodile prvo dete i ako je to prvo dete rano postalo majka ili otac, mogu imati redovne menstruacije i mogu ostati trudne iako imaju 40-50 godina i imaju „veliko unuče“.

Mogu li zatrudneti ako koristimo kondom?

Kondomi postoje u različitim oblicima i u određenoj verovatnoći pri pravilnoj upotrebi štite od trudnoće. Najbolji sadrže spermicide, koji pomažu u smanjenju rizika od trudnoće.

Kondomi su takođe najbolji način za smanjenje prenosa seksualno prenosivih infekcija.

Ali kondom nije svemoguće sredstvo jer ako se nepravilno koristi ili posle seksualnog odnosa dođe do izlivanja tečnosti, može doći do trudnoće.

Mogu li zatrudneti ako propustim jednu kontrceptivnu tabletu?

Ovo ne važi za sve kontraceptivne tablete, pa je važno pratiti savete u uputstvu koje se isporučuje uz sredstvo.

NEPLANIRANE TRUDNOĆE

Nažalost, neželjena trudnoća je prisutna u velikom broju slučajeva u svetu, ali i u našim krajevima, i to čak i kod velikog broja devojaka mlađih od 18 godina. Veliki broj takvih trudnoća završavavse abortusom koji uvek predstavlja veliki rizik po dalju plodnost, po zdravlje, pa čak i po život.

Tinejdžerska trudnoća stavlja ogromna opterećenja na devojke i mladiće. Statistike pokazuju da tinejdžerke koje zatrudne imaju manje mogućnosti za nastavak obrazovanja. Mnogi napuštaju školu da bi podigli svoju decu.

Nikad niste dovoljno mladi ni dovoljno stari za neplaniranu trudnoću. Potrebno je samo da spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, a to se može desiti i u 10-13. godini života (sve mlađa deca ulaze u pubertet), pa i sa 40-50 godina starosti.

ŠTA JE SA KONTRACEPCIJOM?

Ako ste seksualno aktivni ili mislite da postanete seksualno aktivni, razgovarajte sa svojim roditeljima, svojim ginekologom ili medicinskim radnikom za seksualno zdravlje o kontracepciji.

Kontracepcija stoji na raspolaganju u različitim oblicima: tablete, injekcije, gelovi, flasteri, spirale, čak postoje i preparati koji se stavljaju pod kožu…

Zapamtite: nijedno kontraceptivno sredstvo nije pouzdano 100%, ali postoje ona sa većom i ona sa manjom verovatnoćom zaštite.

POLNE BOLESTI

Postoje ozbiljni rizici od polno prenosivih infekcija odnosno bolesti, pogotovu prilikom čestog menjanja seksualnih partnera.

Polno prenosivih infekcija šire se putem seksualnog kontakta, oralnog ili analnog seksa, pa čak i prilikom nehigijenske upotrebe sanitarnih prostorija i donjeg veša. Ove infekcije uključuju humani papiloma virus (HPV), hlamidiju, trihomozu, gonoreju, herpes, sifilis i HIV (AIDS).

Pojedine infekcije mogu naneti ozbiljne zdravstvene štete, uzrokujući teško lečenje infekcije, ožiljke, neplodnost i karcinom grlića materice. Neke infekcije mogu se izlečiti, a neke, poput herpesa i HIV-a, ne mogu.

UPOZORENJA

Zapamtite, lakše se može zatrudneti ili dobiti polna infekcija nego što mislite.

Ako ste seksualno aktivni, koristite siguran seks uz konsultaciju sa lekarom ili ginekologom.

Kontraceptivna sredstva štite od neplanirane trudnoće, a nerizično seksualno ponašanje i kondomi štite od infekcija.