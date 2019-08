Otkrivamo šta značajno poboljšava seksualni život

Ispitivano je 78 muškaraca srednjih godina (prosek starosti – 48 godina) čiji se svakodnevni život sastojao u prekomernom sedenju (sedeći način života). Oni su svakog drugog dana morali da vežbaju aerobik u trajanju od sat vremena. Posle 9 meseci, za 30% su imali češće seksualne odnose i za 50% su češće masturbirali.

Regularne kardiovaskularne vežbe poboljšaće vaš seksualni život – zaključak je kliničke studije obavljene na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu, SAD.

Razlog: fizičko vežbanje ne samo da relaksira i smanjuje nivo stresa nego povećava energiju i samopuzdanje u sferi seksualnih odnosa. Fizičke vežbe koje podstiču rad kardiovaskularnog sistema podižu u krvi nivo supstance koja se zove endomorfin, a ona povećava nivo adrenalina i testosterona (isto je i kod žena), što dovodi do poboljšanja seksualne aktivnosti.

Opisane su i druge koristi od fizičkog vežbanja. Na primer, kod žena, redovne vežbe dovode do povećanog tonusa vaginalne muskulature, što sprečava nastanak urinarne inkontinencije (nekontrolisanog gubitka mokraće) i prolaps materice, što se češće javlja u starijim godinama, kada ta muskulatura popušta.

Kod muškaraca redovne vežbe dovode do boljeg pumpanja krvi u krvne sudove, a samim tim erekcija je snažnija i stabilinija.

Seksualni odnos sam po sebi predstavlja odličnu fizičku vežbu za oba pola, jer se za to vreme srčani rad ubrzava do tri puta, a brzina disanja do dva puta. Takođe, tokom seksulanog odnosa sagori se 200-300 kalorija, a dobar orgazam povoljno utiče na sve mišiće u našem telu.

Ako želite da ostanete u dobroj fizičkoj formi, stručnjaci preporučuju da dva do tri puta nedeljno fizičkim vežbanjem ubrzavate puls, i to u trajanju od najmanje 20 minuta.